【Netflix劇集】真人版《幽遊白書》人設造型震撼網民　網傳白石聖做雪村螢子

▲ 有網民傳出由白石聖飾演螢子，算係驚魂未定下，唯一希望會發生嘅事啦。（網上圖片）

老老實實，日前Netflix真人版《幽遊白書》人設造型圖片釋出後，全球網民嘩聲四起，對YuYu４位主角在沒有「限制想像」下的人設，筆者心情久久未能平復，尤其明明走華麗風格的南野秀一（藏馬係妖界稱號呀！）同型到核爆的飛影，竟然被「震撼教育」到一個令人難以釋懷的地步，得到唔少網民惡搞一番！

▲ 四角動漫版與真人版化較。

飾演飛影的本鄉奏多表示好期待今次的演出真人版《幽遊白書》的機會，並透露今次製作單位超級認真，會有超大型規模的拍攝方法，「包括過去從未在日本熒幕見到的作戰規模」。咁筆者幫大家回帶本鄉奏多曾出演過動漫改編真人電影，包括《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師》和《王者天下》等。咦！似乎又派番唔少定心丸。

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今次４主角人設一出已令全球動漫迷驚魂未定，各位幽遊粉絲只好求神拜佛，希望幽助女神——螢子唔會出現咩差池，現盛傳1998年出生的白石聖擔演螢子一角，有網民找回她穿上水手校服時的造型，確實與動漫版的螢子有幾份相似，希望有關製作單位慎重考慮一下呢個提議啦，祈求將於 2023 年 12 月全球播映的Netflix 真人版《幽遊白書》會帶來突破性驚喜啦。而唯有一樣大家唔需要擔心，呢個故仔唔似冨樫對《全職獵人（Hunter x Hunter）》咁無限停刊，《幽遊》一早已有「完美」的結局！

記者：黃鑑江