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【狎玩女童】涉於殘廁肆意狎玩5歲女童　31歲男認向兒童作猥褻行為候判

社會 12:12 2022/07/21

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31歲男涉於殘廁肆意狎玩5歲女童候判。(資料圖片)

5童女童疑在前往補習社期間，被陌生男子帶到天台公園遊玩後，再被帶到殘廁狎玩，女童曾被舔耳朵及下體，又被要求吸吮對方下體，母親發現女童有異後報警揭發事件，警方從閉路電視片段中認出男子衣着後作出拘捕。涉案31歲男今（21日）於區域法院承認1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，法官將案件押後至8月4日判刑，先索取精神及心理等報告，被告還押候判。

被告余嘉明（31歲），被控1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪指，被告於2021年4月26日，在天水圍一商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。

案情指，案發當日5歲事主X獨自前往天水圍一商場的補習社，但X未有如常到補習社，反而在商場的餐廳外流連。X的母親Y其後獲告知X未有按時到達補習社，X稍後告知Y被「叔叔」帶到天台公園玩耍，並跟隨「叔叔」到殘廁。Y問及X「叔叔」有否作進一步行為時，X保持沉默，Y於是報警。

警方從閉路電視片段中發現，被告首先於商場的餐廳內接觸X，再帶X進入俊宏軒商場殘廁內，兩人於19分鐘後分別離開。及至4月27日，被告被警方認出他的衣着後被捕。警誡下被告承認曾於商場內非禮女童，深感後悔。

X替警方進行錄影會面時指，當日被告帶X到商場殘廁後，先撫摸X手腳，再解開X校服拉鍊，要求X脫下內衣。 X續指，被告再舔她的耳朵及下體，被告又稱下體因不適而腫脹，要求X替他吸吮。X在多次吸吮後發現被告下體變硬，被告其後向她稱舒服。

法官將案押後至8月4日判刑，索取被告的心理、精神及背景報告，以及女童的創傷報告，被告需還押候判。

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記者：梁錦麟

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