【回歸】郭晉安陳煒演繹感人中年之戀　小花陳嘉慧獲讚表情豐富夠可愛

TVB劇《回歸》內，耀祖（郭晉安飾）與麗娟（陳煒飾）更帶出跨越時代的愛情，表現獲讚。

在前晚（7月19日）播出的《回歸》，耀祖的年青版（何廣沛飾）得悉麗娟年青版（陳曉華飾）去了四川做義工後音訊全無，即顯得大為緊張，瘋狂打電話打探麗娟消息，兼絞盡腦汁班機票、火車票前往災區。

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就在抵達火車站準備出發一刻，麗娟報平安電話到，耀祖雖然邊聽邊落淚，但依然沒有向麗娟表明自己有多擔心。

此幕令網民肉緊非常，兼大讚二人CP感強！

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中年之戀

之後鏡頭一轉，郭晉安打給陳煒欲感激對方出手救粵德居，可惜不但像當年一樣「講不出聲」，更竟指自己只是打錯。

網民激氣之餘，亦大讚這段「中年之戀」感人：「中年愛情嚟講，呢套都算拿捏得幾好，唔會老尷」、「57歲郭晉安同48歲陳煒so far無談過半句情，唔老土」。

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年青演員亮眼

至於陳嘉慧、「聲夢幫」林智樂（Felix）及孫漢霖（火雞）亦獲得不少正評。

昨晚劇情講述家健（周嘉洛飾）為了優化「求救App」，推出祖哥元宇宙公仔，家健、凌巧瑤（陳嘉慧飾）、智斌（林正峰飾）、東海（林智樂飾）四人為此瘋狂通宵。

開了一晚通頂後的Erica不但驚現黑眼圈，更頹至「頭髮豎起」，相當可愛，網民亦大讚她表情豐富，兼認為她戲份不夠多有欠發揮。

對此監製阿Lam笑言叫觀眾畀啲耐性：「佢之後會有場戲講番自己嘅故仔，嗰場佢做得好好。我好欣賞佢，因為感受到佢真係鍾意做戲。」

至於劇中飾演勢利囂張奸角的火雞同樣入型入格，獲網民留言力指好「乞人憎」；Felix則被指有望成「御用宅男」：「Felix做戲都幾自然ok喎」、「佢同林正峰一樣傻得起」、「幾有特色，包辦宅男角色都襟撈」。

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