【髮禁校規】有中五生投訴禁留長髮校規涉歧視　平機會：冀調停手法解決爭端

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本港不少學校對學生的髮型、髮飾等設有規例，東華三院黃笏南中學中五男生林澤駿在社交平台發文及短片，指自己正式循平機會投訴學校「髮禁」，不允許男同學留長髮的做法涉違反《性別歧視條例》，他稱投訴已被接納，平機會將會進行調停或調查。詳情即看【下一頁】平機會行政總監朱崇文今日（21日）表示，不評論個別個案，希望以調停解決爭端。

平機會行政總監朱崇文在電台訪問時表示，平機會處理每宗案件的角色，都不是判斷事件對錯，而是透過調停手法解決爭端，期望達致雙贏，指如果面對特殊情況，希望大家可以「特事特辦」，照顧和尊重所有人的差異。

如果一個人有特殊需要，其實你應該都要照顧，他的特殊需要是一個權衡輕重，你可能有校方的要求、公司的要求，可能有很多的考慮，其中一個考慮都要看個人考慮。面對特殊情況，特事特辦是我們希望大家做到的事，也是法例談的事



朱崇文指，在《殘疾歧視條例》下，性別認同障礙等同機能或思想失常，符合「殘疾」定義，但亦要考慮相關人士是否因為殘疾，而較難符合特定條件或要求、有否遭受不利，以及施加條件的人士是否有合理理據支持等。

性別認同障礙，等於有機能上或思想上的，英文稱為Malfunction，是失常。如果真的如此，這已符合殘疾定義。如果一個人有殘疾，你施加條件，他因殘疾而較難符合要求，就符合間接歧視其中一點，四點其中一點，就是較難符合要求

他又稱，平機會在過去一年調停的投訴當中，有8至9成個案調停成功。如不成功，投訴人可考慮如何處理，有些人會不了了之，有些人會繼續追討，亦可以要求平機會提供法律協助，如有申請，平機會會審議是否需要資助，如委員認為需要，平機會變成被委托的律師，亦可外聘律師打官司。

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責任編輯：余思嵐