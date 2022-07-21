【名店削薪潮】卡地亞傳大幅減薪3成　卡地亞回應事件

▲ 卡地亞傳大幅減薪3成。（iStock圖片）

手錶珠寶品牌卡地亞（Cartier）傳出大減3成人工消息。消息指，卡地亞日前召集前綫員工回公司簽署新合約，其內部信件列明員工需接受減薪三成，否則會被解僱。而新合約下，前綫員工底薪被降至約1.5萬元（即看：【下一頁】）。卡地亞回覆TOPick時承認將於下月一日推出新的零售員工薪酬組合，又強調有關組合奉行多勞多得的原則。

卡地亞今日（21日）回覆TOPick時，承認將於8月1日推出新的零售員工薪酬組合，強調有關措施奉行多勞多得的原則，而根據行業調查，該薪酬組合具競爭力，較行業平均水平優厚。

卡地亞強調會尊重同事的選擇，並已按法例等要求給予14天讓同事仔細考慮。而對於選擇離開的同事，卡地亞會依照香港勞工法例，再按個別同事的情況例如年資等作出適當及合理的賠償，包括長期服務金，按比例給予的獎金、佣金。

有關回覆又提到，儘管香港零售業仍受疫情影響，但預期經濟將隨入境及通關政策逐漸調整放寬而改善，卡地亞對未來市道樂觀，深信香港會受惠於國際旅客及大灣區的機遇，重拾「好客之都」的興旺時光。

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責任編輯：郭詩詩