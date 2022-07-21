【明星理財】于洋加國享福六字真言贈娛圈後輩　憶當年一齣片酬可買佐敦文英樓兩單位

▲ 73歲的于洋現在加國湊孫為樂，生活無憂，40歲時已財務自由的他，留下六字真言贈娛圈後輩。

73 歲的于洋去年正式告別無綫，有片約便回港拍戲，沒有也無礙，他說大可留在加國湊孫為樂，於是問他有甚麼寄語給新一代演員，他留下6 字真言——最緊要識儲錢。

「人無嘢做會好得閒，就會亂洗錢。工作量已經不多，到錢花光，仙都唔仙的時候便大鑊！其實這行風光的來來去去那幾個，好多行家沒結婚，到老來生活很淒慘。所以經常跟後生說，賺到要留下來傍身，留到幾多就靠自己。」這番話出自40 歲時已生活無憂的于洋，自然擲地有聲。

談起回加拿大後的日常，于洋說身邊非富則貴的朋友們常常約飯局，某天其中一位突然對他說︰「于洋，我好想學你。」。

當事人隨即答道︰「你都學不懂放開，又怎學到我呢？我知足隨緣，現在會為小小事而樂上半天。」入行差不多50 年，自言跟修哥（胡楓）性格相似，不愛爭名奪利，看得開是以能活得開心的原因。

然後，他說到閒時跟朋友大夥兒到賭場一趟，人家賭錢，他去享受免費高級美食。「近排天天吃牛扒龍蝦，吃得多卻有痛風，都不及自己回家煮個公仔麵加碟豉汁排骨，反而吃得更滋味！所以不要跟其他人比較。好像在賭場，就算你每鋪幾百加紙，人家一落注便幾萬，你怎能相比？最重要享受過程，得不得到由它去吧！」

▲ 與妻子於1977年結婚，同年誕下大仔。（被訪者提供）

如水飄洋過海

誠然，做演員怎會沒有追求名利的階段？只是，早已看透風光如浮雲，來得早也去得快。

原名龔子超的于洋，是把電影角色名拿來取作藝名之用的元祖級人馬，源自一齣1972 年武打電影《蕩寇灘》，他在戲中跟何守信飾演的于海是兄弟。「上映前問吳思遠（導演）用不用改藝名，他說不用改了。那時很流行兩個字的藝名，于字筆劃少，且排名可前一點。」

▲ 《蕩寇灘》于洋一角是他嶄露頭角之作，也是導演吳思遠也是一炮而紅的電影。（《蕩》電影畫面）

電影最後以178 萬票房震撼影壇，其時武俠片極盛，為了工欲善其事，他拜方野（龍虎武師）為師學習泰拳，國術及空手道等18 般武藝，他都略懂一二。由嶄露頭角到成為當紅電影演員，由吳宇森導演、倪匡編劇的嘉禾電影《鐵漢柔情》，他是以男一身份跟邵氏一綫影星胡錦和恬妮對戲。

少年得志總附帶着年少氣盛，尤其當收入相當可觀的時候，于洋說其時一齣戲片酬可買佐敦文英樓兩個單位，在朋友的慫恿下，他夾份開旅行社，最後讓他深深學會「力不到不為財」之道理。

「拍戲賺到些錢時，有位朋友跟我說︰『你咁後生唔做生意，對不住祖宗！』給他一說，又覺得好像有點道理，於是每人夾兩萬多開旅行社。然後發現拿錢給人家做，自己不做，最後落得給他兩仔爺吞佔自己那一份，現在回想當然覺得不值得！但當時25 歲仔嘛，最緊要威，天天請下午茶食蛋撻！幸好是後生仔時期，倒沒所謂，我又不是算死草的老闆，不過總算學會做生意不應這樣子！」

▲ 中學時已是田徑運動好手，入行後更學起泰拳來。（被訪者提供）

有云好天要收埋落雨柴，只因人生和星途一樣，永不會一帆風順。「李小龍死了後，沒人開武打戲，行內人走的走退的退。啱啱開始流行細銀幕（電視），橫豎做這行，一世都是這行，也隨着潮流去做吧。」

在王天林的引薦下加入無綫，由大銀幕走進小熒幕，無減這位有當紅電影演員的身位，早已是男一身份跟無綫當時得令的四大花旦搭檔過，包括趙雅芝《福星高照》、汪明荃《郎歸晚》、李司棋《三年零八個月》和黃淑儀（在香港電台電視部戲劇組製作的首個連續劇《香江歲月》）。

「全部花旦拍過晒，我這份人較低調，不愛爭名也不做小動作，甚麼都沒所謂，話之你。」

如魚逍遙自樂

不過他跟所有年輕人一樣，也曾一頭栽進潮流裏頭。其時正值友好著名攝影師何藩（已故）品味一致特別投契的時期，二人晚晚在邵氏公司聊到凌晨3、4 點，經常溜連到不夜天的餐廳如美麗華和凱悅酒店談天說地，袁和平也是他們的飯腳。于洋曾為何藩照片／電影造型。說到最大影響，莫過於愛上了攝影，參與過經典電影作品《長髮姑娘》和《亡命客》的拍攝。

▲ 約滿無綫，于洋回加拿大多倫多生活，閒時與妻子漫步花園外，兩口子也會乘郵輪享受湖光山色。（被訪者提供）

「我以前成日背着 8 釐米照相機到處去玩去拍。（可以分享當時拍的照片嗎？）無晒那些相，移民到加拿大後就一次過棄掉。或者玩過後，潮流過了就掉了。也許某些事總有quota，反正甚麼都見過了，不過是一個循環。好像時裝流行過甚麼款式，每個階段的，我們都穿過了。其實世界就是這樣循環，對我再沒有甚麼新鮮感。」

在潮流風中轉得久了可以麻木了，但有些心癮還是止不到的，對于洋那就是演戲。他表示約滿離開TVB 全因妻子出聲要回加國湊孫，實情是他倆相敬如賓，妻子深懂他喜歡拍戲這份工作，多年來從不埋怨，而于洋是個懂看在眼裏的人。

「她沒有反對過，所以怎也要尊重她。現在不簽無綫也好，有戲找我拍，一拍完便可以回來。始終有約在身，你就請不到假，寧願留在香港一次過拍完好了。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他表示40 多歲時已不用供樓，戲份不多角色不算重，他也沒所謂。「我當自己做茄喱啡，人家叫我做我便做，又有甚麼所謂？我整個人很放鬆，仔也大了，正享受休閒生活，是沒有飛機大炮，但真的無欲無求，唯一所求的是健康，大子兒孫都很可愛，希望能看着他們成長。」

他說曾經有三高，做過通波仔，聽醫生指示定期服用薄血丸，慶幸未有糖尿病，現在身體唯一問題是高血壓，因此每朝怎樣也得起身走一轉。近年搬到多倫多的屋苑生活，他每天6 點起床做運動，在住所大廈外圍踱步一小時，還有近年興之所至學起另一種養生之道 —— 八段錦。

「年紀大，不可用硬功了！以前跟袁和平拍武打片，跟方野師父學拳，他可單腳踢到上天花板的。60 歲後我開始學八段錦，放鬆拉下筋，我都是自己看YouTube 學的，其實好容易的。也許我們有底子，一望就知吧！」另一讓他養尊處優並安枕無憂的，除了兒孫滿堂外，還有職業是經濟分析師的次子，也將於今年結婚。「次子會幫我打理財務，他幫我搞就好，我便安心，別要蝕本就可以了。」真的，人生如此，夫復何求？

記者：黃鑑江