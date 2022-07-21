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【酷熱天晴】天文台總部再破35度為本月第4次　創7月有記錄最多

社會 17:28 2022/07/21

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本周餘下時間及下周華南持續酷熱及天晴。（資料圖片）

天文台今日（21日）表示，廣東沿岸地區以至南海北部有晴空區，與副熱帶高壓脊有關，不利雲層發展，而且陽光充沛，天氣持續酷熱。

天文台總部下午錄得35.2度高溫，已經是今個月第4日錄得35.0度或以上，為有記錄以來7月份最多。在副熱帶高壓脊支配下，今日各區都很熱，預計酷熱天氣仍會持續，未來數日市區氣溫可達35度，新界會再高一、兩度，提醒注意防暑，尤其是戶外工作要多飲水、適時休息。

天文台預測本港地區下午及今晚天晴，下午市區氣溫可達35度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩南至東南風。展望本周餘下時間及下周華南持續酷熱及天晴。

根據9天天氣預報，明天至下周三持續天晴酷熱，氣溫約35度，其中上水等新界地區達38度。下周四至下周六則大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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