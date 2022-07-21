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【運動勇者塔】阿Dee打棒球使出「炎之呼吸」　保錡慘被撃中重要部位

娛樂 13:22 2022/07/21

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阿Dee、保錡展開地獄式特訓。

ViuTV節目《運動勇者塔》在今晚（7月21日）播出的一集，邀來ERROR成員阿Dee及保錡接受棒球挑戰。

未接觸過棒球的阿Dee和保錡經歷多項地獄式體能及棒球訓練，而自稱「香港溪澗片石小王子」的保錡和阿Dee分別發動「溪澗片石投球」和「炎之呼吸」技能，誓要做「香港新一代棒球王子」。

阿Dee使出「炎之呼吸」。

可是在接受訓練期間，保錡不幸被棒球打中重要部位，隨即大叫「暫停」。

但在場眾人懶理，繼續投球，保錡的反應令場面有趣搞笑。 

最新影片推介：曾業喬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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