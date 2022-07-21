【運動勇者塔】阿Dee打棒球使出「炎之呼吸」 保錡慘被撃中重要部位 娛樂 13:22 2022/07/21 分享： 分享： 熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位 ▲ 阿Dee、保錡展開地獄式特訓。 ViuTV節目《運動勇者塔》在今晚（7月21日）播出的一集，邀來ERROR成員阿Dee及保錡接受棒球挑戰。 未接觸過棒球的阿Dee和保錡經歷多項地獄式體能及棒球訓練，而自稱「香港溪澗片石小王子」的保錡和阿Dee分別發動「溪澗片石投球」和「炎之呼吸」技能，誓要做「香港新一代棒球王子」。 ▲ 阿Dee使出「炎之呼吸」。 可是在接受訓練期間，保錡不幸被棒球打中重要部位，隨即大叫「暫停」。 但在場眾人懶理，繼續投球，保錡的反應令場面有趣搞笑。 最新影片推介：曾業喬專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【全民造星V】花姐拒絕當《全民造星V》監製 MIRROR+ERROR正副隊長海外招可造之材 16:45 2022/07/15 【全民造星V】花姐拒絕當《全民造星V》監製 MIRROR+ERROR正副隊長海外招可造之材 【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》 保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】 16:16 2022/07/18 【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》 保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 18:14 2022/07/17 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 你可能感興趣 【全民造星V】花姐拒絕當《全民造星V》監製 MIRROR+ERROR正副隊長海外招可造之材 16:45 2022/07/15 【全民造星V】花姐拒絕當《全民造星V》監製 MIRROR+ERROR正副隊長海外招可造之材 【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》 保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】 16:16 2022/07/18 【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》 保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 18:14 2022/07/17 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 何啟華 吳保錡 綜藝節目 Error ViuTV 棒球