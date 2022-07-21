【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀

▲ 樓主好像很後悔！

昨日(20日)是DSE放榜，有人歡喜有人愁，不過成績已經塵埃落定，莘莘學子都為大學選科煩惱，成績好的考生大部份都會選神科，即是醫療、金融、法律等，有前途又有「錢」途。而護士行業都是熱門學科之一，因為就業率是100%，而且一畢業就月入3萬多，不過有中大畢業生又是現職護士的網民就在Facebok群組CUHK Secrets發文列出做護士的10大壞處，勸各DSE考生選讀前是想清楚！

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樓主表示今年CU Nursing收生分數去到4C2X 29-30分直逼法律系，去到這個分數，揀科有好多選擇，樓主指很多考生宦覺得Nursing吸引，因為100%就業，一畢業就月入3萬幾，肯定上到5萬幾，而且工作穩定，又容易移民。但老實講，除非好有熱誠幫病人，護士根本唔好做，人工又唔係特別高，DSE有咁高分肯定有更好嘅選擇。

她列出讀護士的10大壞處：

1.更期變態，休息時間嚴重不足

2.要輪班，好難夾時間見到另一半／屋企人

3.工作普遍好忙，返工時間真係要有效率地做嘢，甚至做到冇停手

4.成日夾喺醫生同病人中間，兩邊不是人，要受好多氣

5.有好多人都唔認同護士嘅專業，於是對護士態度唔好

6.冇乜自主空間，嚴重比醫生騎住，但係有咩事就第一個要孭鑊

7.工作厭惡性，經常要對住傷口、痰、甚至排泄物

8.行業文化普遍傳統，階級觀念重

9.同其他女人多嘅行業一樣，普遍好多小圈子

10.人工同工作量比幾低，人工上限低

她提到考到30分，如果又想做醫療行業的，去東華/公大呢類讀物理/職業治療更好，就業一樣容易，而且工作壓力及責任沒有護士重，又不用輪班，在社會上又受人尊重，晉升前景亦比護士好！

而且讚中大出身的護士，與明愛及護校出身一樣，校名樓本不重要，而讀中大法律好過讀護士：

做律師就算一開始人工冇3萬幾，超越護士都係遲早嘅事，仲未計CU law年年都有一定人數入到大型律師行，一攞到牌月入8萬起跳，人工即刻超越護士生涯頂薪（當升到一級，頂薪月入74k；升唔到就得51k）。就算唔讀law，都有其他專科前途會好過護士，例如civil engine（土木工程）, surveying（測量）呢類真專業，人工超越護士都係時間問題。就算唔揀專科，喺商界(e.g. Big4)打滾一段時間，人工好容易超越護士。

樓主勸告不要為錢入CU Nursing，如果想移民直接去外國讀好過，除非立志做護士，非Nursing不讀，否則拿取高分讀Nursing不值得，還有很多其他科選擇。

而網民點睇呢？點擊下圖即睇網民留言：

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責任編輯︰王明芳