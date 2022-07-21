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【師傅七都識唱笑會】與「八鮮乳」郭奕芯加緊綵排　七仙羽神秘嘉賓曝光：下世老公

娛樂 13:46 2022/07/21

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神秘嘉賓究竟是誰？

七仙羽師傅正密鑼緊鼓為《師傅七都識唱笑會》進行綵排，務求將個人唱跳功力加倍提升。昨晚（20日）七師傅跟徒弟「八鮮乳」郭奕芯秘密練舞，同時透露了神秘嘉賓身份。

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【師傅七都識唱笑會】七仙羽增肥開處女騷　七師傅否認表演慾強：不喜歡當藝人

神秘嘉賓曝光

整晚與郭奕芯專心練舞的七師傅，指舞步雖然簡單，但一不留神容易記錯，七師傅趁機會分享其大智慧，她說：「上台前要多飲水，有助記憶，但卻增加上廁所的煩惱，不飲水記憶會變差，唯有上台前食條蕉同飲水，兩樣皆對大腦好有益，免得唱錯歌詞跳錯舞。」

在休息期間，七師傅問郭奕芯知否今次嘉賓名單，郭奕芯猜想：「我估應該有師傅的另一半。」七師傅笑言：「我老公當然會來支持我啦！還有我的女神啊！」

郭奕芯反問：「是唱歌的嗎？」七師傅聽畢馬上力讚女神：「女神好正㗎！她當然會唱歌，來唱笑會不唱歌，別人會說我掛羊頭賣狗肉。」據知，其中一位神秘嘉賓是「下世老公」，而另一位則是「我最喜愛女神」。

《師傅七都識唱笑會》除唱歌跳舞，七師傅表示會為在場所有觀眾進行加持，幫大家淨化、去除衰運以及大大升運。此外，入場觀眾更可獲得福袋乙個，七師傅透露搶飛不斷，呼籲要買趁手。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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