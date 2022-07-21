【打擊罪行】警破7個黑社會非法賭檔拘48人　涉洗黑錢3300萬元

▲ 警方「梯田」行動打擊三合會活動 拘捕48人 。(黃傑偉攝)

警方今日（21日）表示，搗破7個黑社會經營賭檔，拘捕48人，涉洗黑錢3300萬。



有組織罪案及三合會調查科A組警司呂思灝指，早前留意到一個活躍於西九龍及新界北黑社會團夥，團夥僱用多名本地或非華裔人士，經營多過非法賭博場所，作為保鏢、開設空殼公司及以傀儡戶口清洗犯罪得益即「黑錢亅，並將黑錢轉移作其他類型，包括名貴跑車、名錶以逃避警方調查，並於賭場內供應毒品於顧客吸食。

經過長時間調查及部署，警方鎖定一批集團骨幹成員，並於本月21日凌晨採取行動，搗破7個分別位於油麻地、深水埗、旺角及元朗賭博場所，大部分為釣魚機賭檔，拘捕48人當中35男13女，年齡介乎21至63歲，包括一名主腦、12名集團骨幹成員，35名賭客，當中40人為本地人8人為非華裔人士。罪名包括洗黑錢、管理非法賭場、於賭場內賭博、販毒、自稱三合會成員及違反限聚令等，被捕骨幹成員報稱有司機、商人及拳舘教練，檢鑊200萬元現金，價值350萬元名錶，兩部總值240萬元名貴跑車。檢賭具包括釣魚機、麻雀枱、手機及電腦，及一批銀行文件及懷疑傀儡戶口。

警方調查發現該集團於過去兩年清洗黑錢達3,300萬元，其中1,300萬元巳轉型作名貴跑車、名錶及現金等。警方將徵詢律政司意見對犯罪得益資產申請限制令及充公令。被捕人仍在扣查中，不排除稍後會再有更多人被捕。

警方發現犯罪集團，於疫情下羅志西九龍及新界北一些唐樓闢作賭檔，並以廉價招聘非華裔人士作場內保鏢，及供應毒品於賭客享用，以吸引賭客進場，為增加利潤及吸引顧客，並於平台上增設分數兌換現金，亦有利於集團將犯罪得益轉走。並增設一些空殼公司，將犯罪得益購置名車、名錶等將黑錢漂白。

警方重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。經營吸管理賭博場所可被判罰款500萬元及監禁7年。而於賭博場所內賭博可被判罰款5萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉