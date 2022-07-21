【I SWIM】ANSONBEAN客串「添新肌」　前香港泳隊朱鑑然勾起游水回憶

ViuTV原創劇《I SWIM》本周五即將迎來結局，在今晚（21日）播出的第九集，找來ANSONBEAN（陳毅燊）以及前香港游泳代表的朱鑑然來客串，為新劇再添「新肌」。

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《I SWIM》劇情請述天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林飾）。

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在今晚（21日）播出的第九集，陳毅燊（ANSONBEAN）飾演的神秘泳手章浩將會出場，與邱士縉（Stanley）進行游泳對決。

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兩位型男聚頭，未埋住都要熱身谷胸肌，ANSONBEAN表示平時都有到公眾泳池游泳，但未有理會旁人目光：「平時我都游開水嘅，但去到泳池都係帶晒泳帽、泳鏡，都唔知有冇人望我！其實今次係我第一次拍劇，雖然做奸角，不過平時我都夠奸，所以好易入戲。呢度啲氣氛好開心，一嚟到就飛咗落水先，真係好爽。呢度充滿夏日嘅感覺，可以邊玩邊拍嘢，真係好難得。」

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Stanley則表示劇組充滿驚喜，見到大家除衫，劇組睇到「嘩嘩聲」：「ANSONBEAN真係好大隻，再比之前再Fit啲，而魏浚笙都係為呢部戲修身！雖然有啲落水戲要冬天拍，但為咗遷就場地，只要拍出嚟效果靚啲，我都唔係好介意。」

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朱鑑然及黃奕晨亦會在第九集與ANSONBEAN有對手戲，身為前香港游泳代表的朱鑑然為了這部戲操練，更捉住導演談論角色細節，朱鑑然說：「以前我游水個陣，真係奀到爆，反而入行之後有時間去操肌。近年香港游泳代表成績都好好，真係勾起以前嘅回憶。」

同場的黃奕晨就表示同場太多大隻仔，笑言放棄與對方鬥騷肌：「之前拍另一部劇要增肥嘅，當時都唔知自己會接呢部戲，所以收到劇本之後都努力過吓，不過佢地啲胸肌仲大過我個頭，而我就白雪雪成隻豬咁，點有得鬥？」