【美食速報】日本山陰食品展首度登陸銅鑼灣　期間限定逾120款日本地道美食

▲ 日本山陰食品展首度登港。（圖片由品牌提供）

相信大家很想念日本美食，香港本地網上商店「閒行地」主打日本鄉縣小店產物，將於7月27日至8月3日於銅鑼灣崇光百貨舉辦香港首個以日本山陰地區美食為主題的「鳥取 x 島根：鮮為人知の山陰食品展」，從鳥取縣及島根縣搜羅超過120款當地的地道美食，帶大家遊「鄉下」。

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產品介紹

1. Sunaba 咖啡煎餅

來自鳥取旅行咖啡店Sunaba Coffeeすなば珈琲（砂場咖啡），由咖啡豆的發酵、烘焙、磨豆成粉，與壽製菓株式會共同研發出的特濃咖啡脆脆煎餅，中間是咖啡奶油夾⼼，中和了略顯苦澀的咖啡。

原價：$100（10⽚），$188（20⽚）。

推廣價：$85（10⽚），$160（20⽚）。

2. 星空朱古力脆餅

朱古力脆餅的外盒設計成星形，加上點點星星的裝飾點綴，是手信的熱門選擇，多次高居樂天市場的零食排行榜。道略甜的朱古力，搭配在高溫下炮製的微咸杏仁碎令堅果的香氣更突出，杏仁增加口感，建議搭配咖啡或茶⼀同享用。

原價：$88

推廣價：$75

3.Tottori Sand 三文治餅

烏取砂丘是全日本最大的砂場，亦是觀光勝地。這款三文治餅以鳥取砂丘的駱駝騎乘體驗為靈感，封套設計由駱駝腳印裝飾，配上各款西歐式懷舊字型。經過幾番調配，製作出曲奇與奶油，夾心為鹹焦糖味奶油。

原價：$115（6件）；$228（12件）

推廣價：$98（6件）；$190（12件）

4. 二十世紀梨果凍

梨肉切成粒狀，平均地散佈於果凍之上。果凍配搭著清脆甘甜的果肉，略帶微微酸味，使人胃口大開。一稔一爽的口感使味道更有層次，如同享用原個梨隻，承載果凍的容器亦設計成可愛的梨狀，完食後可作紀念保留之餘，更能充當器皿種花或承載物件。

原價：$68

推廣價：$65

5.Bagna Cauda 紅楚蟹噌沾醬

這款以紅楚蟹肉及蟹膏為基底的味噌，由紅楚蟹製成，蟹味濃郁。沾醬以多種材料製成，包括青森縣產的特級大蒜，以及大山乳業農業協會所產的高級純鮮奶油。蟹味沾醬適用於蔬菜及沙律的搭配，100%無添加任何調味劑、化學調味料及防腐劑。

原價：$188

推廣價：$168

6.古法秘製松葉蟹煎餅

雪蟹是日本的美食，鳥取是盛產雪蟹的地方之一，當地所產之雪蟹，又被稱作「松葉蟹」。蟹餅選用松葉蟹汁入饌，保留蟹原有的鮮美，結合餅乾，充滿濃郁蟹香。

原價：$108

推廣價：$90

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7.⽯⾒清酒蛋糕

清酒蛋糕製作過程中加入石見銀山當地的大吟釀，使蛋糕柔軟順滑充滿清酒的香氣。這款清酒蛋糕亦會隨時間的而變得更醇厚及美味，推薦放於雪櫃冷藏後享用，酒的醇厚會更突出，蛋糕的香味與口感亦變得更有層次。

原價：$268

推廣價：$228

8.蛤蜊拉麵（2⼈前）

蛤蜊拉麵與當地老字號醬油製造廠共同合作，挑選宍道湖蛤蜊，利用高湯熬煮，味道濃郁的出雲傳統特製醬油為基礎，與蛤蜊精華以 5：5 的比例煨製而成的「多功能蛤蜊日式醬油」。

原價：$115

推廣價：$98

9.出雲蕎麥麵

來自島根縣出雲地區的出雲蕎麥麵是日本三大蕎麥麵之一，被稱為「玄蕎麥」的帶殼蕎麥仁是通過「單磨」的碾磨方法直接磨碎和精製加工，再將整個蕎麥仁揉成一團，蕎麥麵的風味更加突出。雲蕎麥麵使用的蕎麥粉含有高營養價值，有助於從疲勞中恢復的維生素B1和促進營養物質代謝的維生素B2。無添加、無農藥，並獲得有機JAS認證，適合注重健康的大家。

原價：$93

推廣價：$78

10. 三幸園 濃厚抺茶餅

三幸園利用抹茶製作出⼀系列抹茶甜點，三幸園的抹茶餅不使用色素及防腐劑，另外亦無添加香料，可享受原汁原味的抹茶風味。每片抹茶餅皆使用2克抹茶粉，抹茶濃郁，甜度適中，有微微濕潤的質地，適合抹茶控。

原價：$150

推廣價：$128

11. 稻田本店 二十世紀梨果酒

二十世紀梨尺寸不大，甘甜與酸味的比例恰到好處，變化作果汁融入酒內，二十世紀梨果酒果汁量更高達40％，口感清新爽快，加入冰塊及梳打水享用如同Cocktail般。

酒精度：8%

原價： $210

推廣價：$168

12. 稻田本店純米酒 ゲゲゲの鬼太郎

帶有純米酒濃郁口感及米香，冷飲或加熱皆可，帶有鬼太郎酒標的純米酒，可作為禮物或紀念品使用。飲用前建議先冷藏，酒精濃度為15-16度，帶有辛口的感覺。

原價： $335

推廣價：$268

鳥取 x 島根：鮮為人知の山陰食品展活動詳情：

日期：7月27日至8月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：SOGO崇光銅鑼灣店B2/F 崇光超市，銅鑼灣軒尼詩道555號

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責任編緝：蕭雅文