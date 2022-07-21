【畢業出路】曾輟學香港女生重返校園進修　考獲獎學金赴韓升學

▲ （CUSCS社交平台圖片）

昨天（20日）是香港中學文憑試放榜日，除了升讀大學外，入讀其他院校的文憑課程、副學士等課程都是不少應屆畢業生的選擇。香港中文大學專業進修學院（CUSCS）應用韓語高級文憑課程應屆畢業生鄭穎欣高中時曾輟學，其後毅然重返校園，她今年終於完成課程，更獲得獎學金遠赴韓國慶熙大學修讀國語國文學學位課程，希望成為韓語教師。

▲ 應用韓語高級文憑課程應屆畢業生鄭穎欣。（中大專業進修學院提供圖片）

鄭穎欣在中四時曾因反叛，瞞着家人逃學，寧願外出打工，也不願讀書，先後任職侍應和售貨員。在社會踏足三年後，她決定重返校園，不再虛度光陰，一邊工作、一邊讀夜校修讀中學文憑試課程，周末更會自行進修韓語。

她後來入讀CUSCS的應用韓語高級文憑課程，還立定了志向「有朝一日到韓國升學，繼而成為韓語教師。」

「哪怕只有1% 的機會，我也要盡力去試！」就是憑着這股不怕失敗、不怕輸的拼搏精神，皇天不負有心人，鄭穎欣除了考獲韓國語能力考試（TOPIK）第五級的資格，她更獲韓國慶熙大學取錄及頒發獎學金。

她感謝CUSCS講師在過去兩年的教導和支持，談及學院的韓籍講師，她娓娓道來：

因為疫情，兩年的課程很多時候需要轉為網上教學，開始時我很不習慣，情緒也受困擾，但她很耐心地聽我傾訴，更給予我不少意見與支持，幫我克服困難。

另外，講師們不但用心教導，也經常鼓勵同學，每當同學遇上學習問題，講師們總會樂意提供幫助。除了學業外，講師在升學方面也給她很多意見和協助，讓她最終能實現到韓國升學的夢想。

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責任編輯：郭詩詩