【攻陷港男】中大畢業港漂教內地女識香港男友　撒嬌求教廣東話醜女可選地盤中佬

▲ 中大畢業港漂出攻略文章，教內地女如何結識香港男友。

本港有不少「港漂」，有內地生中大畢業留港從事IT工作，在網上解答「在香港讀書，能找到一個香港本地男朋友嗎？」提問，以千字文詳細解答內地女網民，針對美女、平凡女及醜女3類女生教路不同方法，由撒嬌求教廣東話至找中年漢都有。有關帖文被連登網民轉載，掀起熱議。

內地女識香港男友攻略

有內地網民在內地討論區「知乎」發布一篇名為「在香港讀書，能找到一個香港本地男朋友嗎？」的問答文章，該文近日被截圖轉載至連登討論區，開帖「大陸女人知乎分享如何輕鬆『攻略』港男」。有名網民以千字文回覆引起熱議，該網民生於重慶、長於成都、暫居香港，其學歷為香港中文大學計算機科學學系畢業，現從事IT行業任程式員，是讀書後留港工作的「港漂人士」。「港漂」是指從內地到香港留學或就業、但未合資格獲香港居留權的一群人。

網民回覆重點只有一個，在於「看臉」，要視乎樣子去行動，你的樣子如何、你的日子如何，分為3大類：美女、平凡女和醜女，都有機會可以找到香港男朋友。

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1. 美女搵有錢男友

網民直言如果內地女長得貌美如花美若天仙，搵港男男友很簡單，「大概一堆香港男會來跪舔你」。方法只需要主動撒嬌求教廣東話，基本就成事。如果美女眼角較高，看不起廢青毒男，可以到一些高級場所，「沒事去去馬場，或者一些高級酒吧club」。

還可開設抖音和小紅書帳號，上載靚相寫上「剛來香港，有沒有本地小哥哥教教粵語？」即可。網民提及可以查看抖音和小紅書有大量案例可抄襲，似指出有不少內地美女用類近手法成功識港男。

另有溫馨提示指出拍拖前要篩選排除廢青毒男，運氣好甚至可遇上有錢有樣的港男，不過也要有心理準備隨時被高質港男玩弄。

2. 長相普通要放下身段

如果內地女長相普通但未至於醜，相對美女就要花些功夫，指香港毒男廢青骨子裡仍是高人一等，呼籲內地女生要做好港男玩玩下的心理準備。帖文有列出例子，如果港男男友帶內地女友見朋友，分分鐘被朋友串「做咩搵個大陸妹呀？香港溝唔到女咩？」，有機會不開心而遷怒女友。

▲ 內地女生以自己是否美女，去選擇用什麼方式去識港男。（網上圖片）

3. 醜女目標可選中佬地盤工

網民直言「如果你長相不行，那對不起了，基本上很難了」，不過有建議可去認識一些中佬，特別是地盤工、司機一些40多歲中年男人，解釋他們分分鐘都算「筍盤」，他們的工作雖然屬於「髒活苦活，渾身酸臭」，但其實收入不低，只是不穩定，大多都是散工。勝在沒有港女競爭。

香港本地女人又看不起不肯下嫁，自己年紀大又急於求偶求子⋯⋯散工出糧用現金說不定還有公屋可以住。

又指幸福感說不定比找個香港廢青一起死慳死抵買樓上車高得多，不過，網民提醒婚前要帶港男做心理檢測，防止類似《天水圍的夜與霧》的虐妻悲劇發生。

連登網民：港男正中下懷

「網民導師」似看透一切，指出以上是自己在香港這些年跟港男港女打交道的經驗。不過，他最後表示支持男女真心平等相愛而結合，而不是因為對方身份背景等。如果有人有類似想法願意付出，他願意幫忙，祝大家好運。

連登仔網民紛紛指該網民分析見解精僻，看得透，明知內地女有意圖去識港男，為了取身分證、居留權等福利，但就是有港男抵不住內地女的心計，正中下懷。有關留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳