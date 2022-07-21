【爆竊判囚】涉爬棚架以自製「魚杆」鈎走手袋　越南漢認爆竊判監22個月

▲ 涉案越南漢今（21日）於區域法院承認1項入屋犯法罪。（資料圖片）

32歲越南籍酷刑聲請者，於深水埗一大廈外牆爬上棚架，以竹枝及衣架自製長約8英尺的「魚杆」，鈎走單位內的手袋，事主聽到動靜後查看，涉案越南漢隨即逃走，事件中事主損失約5,900元。涉案越南漢今（21日）於區域法院承認1項入屋犯法罪。法官判刑時指，被告沿棚架爬上10樓犯案，可見被告非借意行事的爆竊，判監22個月。

被告NGUYEN MINH DUNG（32歲）報稱無業，被控1項入屋犯法罪。控罪指，被告於2021年8月22日，在荔枝角道東明樓10樓作為侵入者，進入東明樓的建築物偷竊1個手袋，內藏1個Agnes. b銀包，1張身份證，現金1,200元港幣，1張HKTV Mall現金券、4張銀行信用卡、1張提款卡，1張個人八達通及1張長者八達通，總值5,904.6元港幣。

案情指，涉案大廈的外牆在案發時設有竹製棚架，陳姓女事主於當日約下午1時20分，到涉案單位探訪父親，並將手袋放下後步入睡房。

被告約於1小時後沿棚架爬到窗邊，並以1根長約8英尺及裝上鉤子的長杆，沿窗邊伸入屋內，意圖鈎走陳的手袋，當時被告的右臂更伸至屋內。陳聽到動聽後走出客廳，發現被告正鈎走自己手袋，於是向被告大叫，被告立即逃走，而客廳閉路電視拍到涉案過程。

同月27日，被告在深水埗被捕，警誡下承認爬到涉案大廈的棚架上，發現有1根竹及1個衣架被遺棄，於是改裝成工具，並以此偷走涉案手袋，從中取走1,200元現金。

法官判刑時引述辯方求情指，被告非專業竊匪，案件亦沒有在精密的計劃下干犯。被告在被捕時作出招認，其撰寫的求情信亦顯示悔意。

法官指，入案犯法罪屬嚴重案行，被告在犯案時持「行街紙」更屬加刑因素。法官指，本案中被告需沿棚架爬上10樓犯案，可見被告非借意行事的爆竊，考慮到被告的犯罪行為並不複雜，被捕後亦與警方充分合作，加上被告主動認罪，判監22個月。

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記者：梁錦麟