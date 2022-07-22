【減肥大作戰】各式粉麵熱量脂肪大比拼　營養師推薦減肥低脂選擇

▲ 各式粉麵熱量脂肪大比拼，營養師推薦減肥低脂選擇。

不少港人都喜歡吃粉麵，甚至選擇以粉麵代替飯作為主食。不過，原來不同粉麵的熱量和脂肪含量相差甚遠，減肥人士要小心選擇，澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）近日比較了6款粉麵的營養價值，並推薦低脂選擇。

澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）近日在Facebook專頁「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」發文，列出6款常見粉麵的熱量和脂肪含量：

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由於伊麵和公仔麵在製作過程中經過油炸，因此油脂量和熱量會變高，而河粉在製作過程會加入大量油份，所以口感較滑，加上為免麵條黏在一起，亦會額外添加生油，導致油脂含量較高。

啊家建議喜歡吃河粉的朋友們嘗試乾河粉，脂肪攝取量會大大減少，需要減脂的人士亦可以選擇米線或米粉，也是減少熱量及脂肪攝取的好選擇。

文章獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載。

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澳洲註冊營養師 潘卓琳 Erica （NutriWise專業營養顧問中心)

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會(DAA)及香港營養師協會 （HKDA) 認可的執業營養師(APD)。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。

近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理，備孕/懷孕期營養改善，以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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責任編輯：羅嘉欣