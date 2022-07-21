【賽馬會獎學金】熱愛運動男生遇意外脊椎受損　打破殘疾局限推共融文化獲獎學金

▲ 香港賽馬會獎學金得主卓嘉豪。（李榮忠攝）

香港賽馬會每年會頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具備領導能力、以及熱心參與社會事務的學生。今年其中一位得獎者雖然18歲時一次意外令脊椎受損，從此需要以輪椅代步，惟他未有放棄人生，仍然以積極態度面對生活，更擔任青年殘疾人協會的青年大使，推廣共融文化。

卓嘉豪從小熱愛運動，足球及公路單車更是他的摯愛，他從小有參加賽馬會的足球活動，自12歲開始成為地區足球隊的成員，在16歲時更助球隊取得季軍，他笑言自幼已與賽馬會結緣。

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這個熱愛運動的青年卻遇上改變他一生的意外，當年卓嘉豪18歲剛結束文憑試考試，跟一般中學畢業生一樣與一眾同學好友到泰國畢業旅行，誰料到在旅程即將結束的一日，嘉豪與朋友在人工滑浪池遊玩時，一個意外導致他脊椎受損，醒來後醫生告訴他從此需要以輪椅代步。

卓嘉豪坦言，當時一想到今後都需要別人照顧，心情十分沮喪，幸好當時有家人、朋友及老師的扶持，感恩他們在住院的一年間每日都來探望自己，亦感謝護士及物理治療師的照顧。在康復過程中他發現其實不少傷殘人士都有自我照顧能力，更受到電影《淪落人》中同樣需要坐輪椅的黃秋生啟發：

我冇得揀坐唔坐喺輪椅，但我可以揀點樣坐。

卓嘉豪在基層家庭長大，明白到社會上有不同人士需要幫助，從小就熱衷參與義工服務，在中五更到內地山區義教兒童，在受傷後沒有影響他樂於助人的性格，他參加賽馬會「疾風草」職涯發展計劃，協助有殘疾或特殊教育需要的大專生及畢業生提供職場培訓和支援；他亦擔任香港青年殘疾人士協會的青年大使，負責推廣共融文化工作。

從小就熱愛運動的卓嘉豪並未因為受傷就放棄，不斷發掘適合自己的運動，最近愛上了帆船，因為帆船令他重拾如公路單車的速度感及刺激感。他現時於浸會大學修讀傳理系升讀3年級，將來希望能夠成為一名財經記者。

香港賽馬會獎學金由香港賽馬會慈善信託基金於1998年成立,至今已撥款約7.82億港元,而獲頒發獎學金的同學超過880位。

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記者：李榮忠