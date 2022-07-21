【就業機會】職業博覽2,700職位空缺　警方即場招募：工作多元且Work Life Balance

▲ 警方在場展覽並設即場招募。(陳靜儀攝)

一連4日的教育及職業博覽今日(21日)開鑼，多間公私營機構及招聘平台、大專院校及教育機構參展，提供逾2,700個就業機會及升學出路。

勞工局福利局局長孫玉菡致辭時表示，人力資源是本港經濟重要一環，香港逐漸轉為知識型高產值經濟及主張科技發展，勞工市場開始轉向高技術、高學歷。他提到，過去3年疫情疫情，持續進修基金令5萬人受惠， 基金8月起亦將會取消申請年齡上限，資助金額會增至每年2.5萬元，鼓勵僱員提升技能。

▲ (陳靜儀攝)

警方亦有在場展覽，並設即場招募。招募組警司陳純青表示，警方上月19日的招募體驗日錄得2,600入場人次，900多人即場投考，對此感到鼓舞，希望今次透過展覽鼓舞加深市民，特別是學生加入警隊的興趣。他鼓勵應屆DSE畢業生投考警隊，警務工作多元且有Work Life Balance，「是個好選擇」，學生投身警隊後亦可持續進修。

▲ 警隊招募攤位。五位「警募大使」介紹攤位的創新元素和新增設的VR 射擊訓練體驗，以及招募概況。 陳靜儀攝

警方今次新增設的VR 射擊訓練體驗，以警察學院內的模擬建築1:1作為模型，孫玉菡及多名市民亦有參與試玩。

▲ 中五學生陳同學（中）。(陳靜儀攝)

有中五學生未雨綢繆，今日到場參展為未來打算。陳同學指，雖然自己明年才考DSE，但憂慮自己成績未必能上大學，故到場「睇定先」，她參觀完懲教署的攤位後，「覺得好型」而有意投考。

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記者：蘇文軒