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【情緒教育】孩子哭鬧父母忌說「不要哭」　藝術治療師︰共讀繪本助調節情緒

育兒經 17:08 2022/07/21

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如果家長發現孩子出現情緒問題，不妨與孩子共讀繪本以教導他們調節情緒。

很多家長擔心孩子於停課期間，因缺乏社交生活而影響孩子的社交能力。但其實除了社交，孩子的情緒健康更值得關注。部份家長發現在疫情期間，孩子的情緒較以往不穩，箇中原因是由於疫情期間生活上的轉變，成年人能透過認知能力而消化疫情資訊，以及梳理各種突如其來變化所產生的情緒，但小孩卻沒有足夠的理解和調適能力以應對各種轉變，以至產生不安和焦慮的情緒。

有研究顯示，疫情下小至三歲的小孩亦有受情緒困擾，部分小孩更出現自理能力倒退的現象。束手無策的家長們唯有等待復課回復常態，可惜復課後亦未如以往一樣，社交生活受限之餘，亦非所有學校能花時間關顧學童的情緒健康。孩子的身體健康很重要，但情緒健康亦不能忽視。

很多時，當父母看見小朋友有負面情緒的時候，常以否定的方式來回應，例如：「不要驚」、「不要哭」、「不要生氣」等等。情緒本身並沒有好與壞之分，過度壓抑和否定只換來孩子不懂得調節和疏導情緒，反而產生出更多的行為問題。

早前與繪本教育工作者楊瑾（襪仔咩咩的繪本窩 Socks Storybook Den創辦人）於網上舉辦了一場家長分享會，分享繪本對孩子情緒的學習與支援。透過閱讀繪本對人物的想法和情緒產生共鳴，將情感投射在故事人物身上，體驗角色的感受，釋放與自己問題相關的緊張情緒。

最新影片推介︰

除此之外，亦可應用美國耶魯情緒智商中心（Yale Center for Emotional Intelligence）的情緒應對策略（RULER）：認識（Recognizing）、了解 （Understanding）、標記（Labeling）、表達（Expressing）、調節（Regulating）。例如：在《愛哭公主》繪本中，講述愛哭公主在生日派對遇到不如意的事而嚎啕大哭，媽媽教愛哭公主如何面對傷心，讓她不再因傷心而失控。

孩子能藉著故事的主角認識傷心情緒，了解傷心的原因、表現和影響，用準確的詞彙標記情緒，學習用合適的方法表達情緒及認識更多調節情緒的方法。繪本中的人物有細緻的表情，孩子可從故事人物的肢體語言和面部表情去認識和理解情緒，所以繪本是很豐富的情緒學習素材。

歡迎大家到襪仔咩咩的專頁Podcast認識更多的繪本！

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作者簡介︰
心理輔導員、註冊藝術（表達藝術）治療師，現為中小學校提供心理治療服務，另教授正向教育、全人發展課程及提供教師培訓工作。

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撰文 : 洪美芝  心理輔導員、註冊藝術（表達藝術）治療師

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