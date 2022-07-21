【牛皮癬】患銀屑病20年全身紅斑常失眠　45歲港婦經中醫治療4個月皮膚好轉【附食療】

▲ 45歲港婦患銀屑病20年，經中醫治療4個月後皮膚好轉。

銀屑病又稱「牛皮癬」，是常見的皮膚病，嚴重起來令人相當困擾。註冊中醫師陳嬿珺向TOPick分享一宗病例，本港一名婦女受銀屑病困擾20年，全身多處出現紅斑，痕癢難當，病情反復，經常失眠。多年來求診西醫，惟不塗藥膏就回復痕癢。其後她求診中醫，內服中藥及接受針灸，4個月後皮膚明顯好轉，半年後情況受控，不用再塗藥膏。

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受病困擾20年病情反復

陳醫師表示，該患者20年前淋雨後發高燒，出現「白癲瘋」（白蝕）之後發現身體出現一小塊紅斑，其後面積愈來愈變大，求診西醫後，確診為銀屑病（牛皮癬）。當年患者發病時，全身皮膚極為痕癢，而且發紅、掉皮屑，背部、臀部、大腿均有皮損情況。由於皮膚非常乾燥，她要經常塗凡士林和類固醇。

患者本身喜歡做運動，自患病後，則愈來愈少，皮膚情況也愈來愈嚴重。病情最嚴重時，因影響生活，睡不好，休息不夠，導致她十分煩躁，亦容易與丈夫發生衝突，夫妻關係大受影響。患者長期求診西醫，一直外塗類固醇及止癢藥膏，不塗藥膏時，皮膚就變得痕癢難耐，因情況反反復復，持續了20年，遂向中醫師求助。

陳醫師憶述，患者初次求診時全身佈滿紅斑和紅點，非常瘙癢，尤以背部、手部、大腿最為明顯。因為此病，導致患者心情煩躁，滿是負能量，睡以入睡，常有夜尿，嚴重失眠。接受中醫治療約4個月，內服中藥及經針灸後，患者皮膚明顯好轉。整個治療歷時近半年，期間雖反反復復，患者曾感灰心，但最終情況開始穩定、受控，不用再塗藥膏。

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治療方法

1. 內服中藥

陳醫師表示，由於該名患者比較肥胖，加上心情鬱結，故採用健脾益氣、疏肝解鬱、養血的中藥，並配合祛風止癢的烏梢蛇。患者主要服用以下四類中藥，在不同階段服用，藥物例子如下：

健脾利水的中藥：黃芪、黨參、茯苓、薏苡仁

疏肝解鬱 的中藥：加味逍遙散

養血的中藥：四物湯（熟地換為生地，加強涼血功效）

驅風的中藥： 烏梢蛇、雞血藤、清風藤

解毒的中藥：土茯苓、黃連、黃芩

她表示，根據研究，黃芪有助增強自身免疫系統，雷公藤則可抑制免疫功能。青風藤除了祛風之外，還可祛濕、活血解毒，有抗炎、止癢及抑制人體免疫功能的功效。

2. 針灸、穴位埋線、放血治療

陳醫師亦使用了以下三種治療方法：

針灸：要針對風馳穴、大椎穴以及疏風清熱的穴位。

穴位埋線：針對曲池穴、大椎穴。

放血治療：可以在大椎穴、曲池穴放血，有助清熱解毒。

銀屑病成因

陳醫師表示，銀屑病成因分為內在和外在：

內在因素：濕熱、血熱、血燥、熱毒、陰虛、衝任不調

外在因素：感受風邪（寒邪、熱邪），因受了當季邪氣，加上身體虛弱所致。

她續指，銀屑分為括進行期、穩定期和消退期。在後兩期，患者不宜進食刺激性食物。在進行期需要嚴格戒口，戒吃食物包括酒、辣椒、海鮮、羊肉、韭菜、香菜、芹菜、蒜苔等。

高危一族

陳醫師表示，銀屑病受遺傳、內分泌失調、免疫功能異常等因素影響而發病。現代人容易精神緊張，若本身體質較弱、容易疲倦，經常在換季時感覺皮膚瘙癢，或很易敏感不適的人士，就要特別留意。

湯水食療

陳醫師表示，皮膚較乾的銀屑病患者，平日適宜飲用以下湯水：

沙參玉竹土茯苓瘦肉湯

功效：養陰、潤肺、解毒

材料：沙參 10克、玉竹10克、土茯苓10克、瘦肉（汆水）100克

做法：將所有材料洗淨，加入清水煲1.5小時即可。

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記者：黃泳欣