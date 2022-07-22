【BB展2022】荷花BB展孕婦嬰幼兒用品低至3折　$30必搶產品+孕婦免費入場+獎賞禮遇【附送入場門票】

▲ 全港最大型荷花BB展開幕，即睇優惠推介。

一年一度的BB展又到了！由荷花集團主辦的大型BB展 -「國際嬰兒、兒童用品博覽」於8月4日至7日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。齊集超過400個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折。大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」送出豐富贈品，即睇以下精選著數優惠。

最新影片推介

1. 孕婦免費門票(攤位ZA26)

為慶祝荷花BB展30周年，各位孕媽媽更可專享免費門票，只需要由即日起至31日，於網站登記資料及上載懷孕證明，即獲得BB展免費門票，及購買$30限量產品，場內更備有送貨服務。



2. 門票換領「入場獎賞」(攤位：S14)

大家只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到S14攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml +溫和潔膚及洗髮露50ml套裝 或 Dettol滴露無添加.純植萃大馬士革玫瑰香親膚沐浴露 或 Bioderma深層卸妝潔膚水100ml 或 其他豐富禮品。

3. 博覽「消費大獎賞」(攤位：S17)

現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A14/S15攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：egg®嬰兒推車、Mini-Vespa意大利偉士小綿羊 GTS款、DORORO 數學地墊 、HIZERO 仿生四合一潔地機等。

換領時間：下午2時半至晚上7時

消費總值 限量獎品價值 $1,000 – $5,000 HK$100起 $5,001 – $15,000 HK$200起 $15,001 - $30,000 HK$500起 $30,001以上 每日限量特別大獎

4.「雅培媽媽會」會員享尊貴禮遇(攤位：A04)

即場登記雅培媽媽會，即換領雅培熊仔手推車掛袋，可掛在BB車上或單獨使用，內設多個間隔，袋後設有網袋，方便收納及尋找物品。

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5.「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品(攤位：A05)

網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員並完成《敏感風險測試》評估，親臨攤位即可帶走雀巢「寶寶爬行隧道」、育兒好物禮包 (包括雀巢®NESTLÉ® MOM & me簡約購物袋、兒童浴帽及神秘禮品)。孕媽媽或寶寶未滿7個月的媽媽更有機會與註冊營養師進行1對1免費防敏營養諮詢。

6. 荷蘭美素佳兒®️媽咪會新會員(攤位：A07【詳情】)

於8月4日或之前預先登記成為新會員，即有機會獲贈高達$10,300的「BB展限定禮遇」入會禮遇及額外送CLARINS體驗裝1份，包括：

迎新牛牛精品 (三選一：趣致牛牛咕𠱸被、米芝寶牛牛餐碟套裝 或 多功能牛牛BB車掛袋)

FRISO® Mum 3天體驗裝乙份 (只限孕媽媽)​

Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個 (每月1,000個)

香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份 (每月1,000名)

「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份 及「迪士尼美語世界」體驗版 (每月1,000份)

7. HiPP喜寶有機禮物包(攤位：A12)

於7月22至28日期間完成網上預先登記，即可於攤位換領限量有機禮物包：包括HiPP精美環保袋一個、有機米糊純米獨立包裝一包、有機米糊南瓜多穀物獨立包裝一包及HiPP 現金優惠券。提前登記有額外米糊或指定產品一件。

8.「美贊臣會」入會迎新禮品(攤位：A02)

▲ 美贊臣 Enfa A+ NeuroPro 智睿系 (2號)原價230，場內優惠價$30。(圖片由品牌提供)

會員獨享迎新禮遇，豐富禮品包括：

美贊臣矽膠口水肩(壹件)

Enfamama A+ NeuroPro 智睿系列50克裝(壹件)

環保袋(壹個)

滴露敏感呵護殺菌濕紙巾10 片裝(壹件)

舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝

9. Laurastar (攤位：R12-13)

▲ HIZERO F803仿生四合一潔地機，將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，非常適合小朋友家庭使用(圖片由品牌提供)

博覽期間購買所有產品均免運費，凡出示現金券購買指定產品即可扣減$400，並可獲贈禮品乙份。

IGGI蒸氣消毒護理套裝，配備手提消毒掛熨機「IGGI」和兩個獨家配件：蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管，更容易對嬰兒的物品進行消毒。博覽優惠HK$2,580 (原價HK$3,460)。

Hizero推出的F803仿生四合一潔地機，將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，機器更可配合低敏性的原裝地板消毒清潔液直接使用，加上不會釋出灰塵或過敏原，非常適合小朋友家庭使用。博覽優惠HK$4,380 (原價HK$5,280)，並且會附送清潔滾筒、毛刷滾筒及專用殺菌地板清潔液（價值$839） 。

10. AQUA PRO+TECH (攤位：R01, R02)

▲ AQUA PRO+TECH 全效防疫消毒濕紙巾配方無色無味，不含酒精、氯化物、MIT防腐劑、螢光劑，更通過入口無害測試，安全可靠。(圖片由品牌提供)

購買特選皇牌產品套裝，即可享用限時優惠。另外，新產品如:多功能冰冷霧化風扇亦以超驚喜價發售。

買1送1優惠: AQUA PRO+TECH全效防疫消毒滅菌液，分別設有60ml便攜裝、300ml霧化噴樽裝及1000ml環保補充裝及全效防疫消毒濕紙巾。

買2送1優惠: 全效防疫消毒濕紙巾、全效防疫消毒滅菌液

11. 荷花網粉絲禮遇 (攤位：S11-13)

憑博覽購物優惠券頁及Like & Follow荷花親子網Facebook及IG，即可獲贈豐富禮品，包括：兒童牛初乳、消毒用品、沐浴露、兒童防曬液等。而憑Elevit優惠券更可換領DHA體驗裝。另外只需簡單掃瞄QR CODE及填寫登記資料，即獲Huggies Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝。

12. 荷花親子 x 斑馬到家 – 全場免費送貨(攤位：A01)

只要於A01荷花親子攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA26斑馬到家送貨，每日限量名額35個。(*5kg 免費送貨 )

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其他著數禮品一覽

1.Biolane (攤位：K05-07)

Like and Share Biolane HK Facebook及IG，即送Biolane 精美布袋 及 Biolane Expert 有機沐浴洗髮啫喱。

2.良月炒米茶 (攤位：B06-07)

即場入會及like Facebook或Instagram，即送益肺通乳健脾六寶有機炒米茶包，為生產做好準備。

3.Hungry Tiger (攤位：D24)

憑購物優惠券，Like & Share Hungry Tiger Facebook即送兒童肉鬆10g x 1包，即場加$10換購有機紫菜2g x 3包及$40試食有機茉莉米1KG。

4.HABA (攤位：F15-16)

憑購物優惠券及登記後，即可免費領取HABA北海道無添加獨家萃取—99.9%高純鯊烯油4ml。

5.Skater (攤位：J04 )

登記成為會員即送迎新禮品：幼兒立體口罩5枚入(適合2-3歲)。

6.nepia Genki! (攤位：J07-08 )

憑博覽購物優惠券，讚好及追蹤nepia HK Facebook及IG專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

7.Suu Balm (攤位：S24)

憑購物優惠券，讚好Suu Balm Facebook或Follow IG即可換領速效舒敏保濕乳&沐浴露 (嬰幼兒配方)。



8.VACC MEDICAL (攤位：ZA05 )

登記加入《VC媽媽會》，即送VacC x BBnet嬰兒口水巾及SANITAS Health Care Centre 紮肚/脫疣/去斑療程$500現金券，即時免費諮詢嬰兒疫苗，更可額外獲得維特健靈素滴雞精 (蟲草) x 2。

9.紫金堂 (攤位：ZA19 )

預先成功登記「紫金媽媽會」會員，可獲得即飲養生代茶一包(價值 $36)、「月子水」贈券一張(價值 $105)，以及網上購物優惠碼。立即登記

「30周年 - $ 30必搶產品」

▲ 美贊臣 Enfa A+ NeuroPro 智睿系 (2號)原價230，場內優惠價$30。(圖片由品牌提供)

荷花博覽30周年，場內參展商都推出$30勁減優惠。

攤位 產品 場內優惠價 原價 A01 ALEVA 多用途玩具清潔液 500毫升 $30 (每日限量30件) $89 A01 MUNCHKIN 彩色餐碗 (4件裝)連餐匙 $30 (8月4日限量30件) $109 A01 SUNSTACHES 防UV太陽眼鏡 (蜜蜂) $30 (8月5日限量30件) $69 A01 MUNCHKIN 快樂上學魚沐浴玩具 $30 (8月7日限量30件) $99 A01 MUNCHKIN 神奇360°學飲杯 (印花圖案) $30 (8月6日限量30件) $95 A02 美贊臣 Enfa A+ NeuroPro 智睿系 (2號) $30 $230 D03 Curios - Poster set $30 $59 H06-07 infantino 啟智捕魚玩具 $30 (每日限量50件) $69 H06-07 Just Little Things 食器消毒紙 50 片 (加大) $30 $68 M01-02, 17-18 Baby Moments 洗髮沐浴露 $30 $88 N01, 24 The First Years T&T 連蓋餐碗 6個裝 8oz $30 $53.9 Q20 衍生猴棗散及保嬰丹 $30 (每日限量30盒) $135 R06-07 樂道皇牌當歸老薑沐浴粉 (7包) $30 $199 R10 VITIS® 呵護牙齦嬰兒啫喱附指套牙刷 $30 $120 ZA15 梵美樂 蔬果食具清潔噴霧 280ml $30 $78

「3折起入手高CP值產品」

以3-5折起購買最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品。

攤位 產品 場內優惠價 原價 A01 PALI Tre.9SW 雙向手推車 $1,050 $2,099 A01 Simply Good 時尚紗布哺乳圍巾 $199/2件 $279/件 D06-07 喜臨感溫即棄母乳儲存袋 (30個/盒) $1 (每日限量30盒) $75 D06-07 喜臨 UV消毒機及 CURA蒸氣消毒煲套裝(會場自取 $2,688 (每日限量10套) $5,367 D24 Hungry Tiger有機茉莉香米(憑購物優惠券) $40/盒 $84.9/盒 H01-02, 17-18 CATALO 小企鵝健康食品福袋 $60 $397 J07-08 nepia Whito 極致親膚吸收嬰兒紙尿片及學習褲 $100-$110 $199.9 M01-02, 17-18 Chicco Polly Easy 高椅 $1,090 $2,198 N01, 24 Dr. Brown’s 多角度哺乳枕連枕套 $188 $628 N01, 24 Babyganics燕麥修護沐浴乳 $109 $218 N03 Petite First 叢林系列床圍 $390 $780 P08-09 Tommee Tippee UV消毒機配雙邊電動吸乳器及奶瓶套裝 $1,799 $4,694 ZA08 SENS Studio 初生嬰兒攝影套餐 $1,288 $2,388 ZA16 FORA TM10穿戴式電子測溫計 $188 $630 ZA19 紫金堂哺乳媽媽飲品「紫金媽咪茶」 $259 (限量20盒) $518

荷花BB展博覽資料

地點 香港會議展覽中心新翼Hall 1 日期 2022年8月4日至7日 時間 8月4日-6日 (10:00am –8:00pm) 8月7日(10:00am – 7:00pm) 門票 成人 $30 / 小童 $20 售票地點 荷花親子網電子門票【按此】/ KKDAY【按此】/現場售票 展覽網址 按此 優惠 於即日至27日期間購買電子門票即享8折早鳥優惠。

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責任編緝：張懿慧