【食用安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤 消費者自行決定是否適合食用

▲ 法新社圖片

英國馬莎深受民眾歡迎，英國馬莎（Marks & Spencer，M&S）日前宣佈，旗下超市將移除300款蔬果的「最佳食用日期」（Best Before）標籤，改為用電腦條碼的形式讓店員檢查食物的新鮮度和

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綜合外媒報道，這項計劃將於本周推出，措施將影響該企超市85%的新鮮農產品供應。馬莎曾承諾於2030年前把其食物浪費減至一半，作為公司可持續發展藍圖的一部分。

「最佳食用日期」（Best before）標籤與「此日期前食用」（Use By）兩者意思不同，前者通常反映食品外觀，可確保食物味道最佳，與食物安全無直接關係，而後者則表明安全風險。

食物浪費達450萬噸

慈善機構 Waste & Resources Action Programme的發言人表示，對此項措施歡迎。並反映英國有7成食物浪費源自普通家庭，總數每年達450萬噸。發言人更呼籲，希望有更多超市加入移除「最佳食用日期」標籤的行列，讓消費者自行判斷食品質素。

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責任編輯：羅嘉欣