【安安逝世】IKEA稱店內熊貓公仔選再生棉花等製作　對瀕臨絕種動物展現愛護

▲ （IKEA 宜家家居 fb）

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園今日（21日）早上已為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園內今日在社交平台表示，「百歲熊瑞」—大熊貓安安今日（21日）離開了，享年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。詳情即看【下一頁】

IKEA 宜家家居今日（21日）在社交平台表示，感謝大熊貓安安多年來陪住香港人成長，有很多動物的生活都因為人類發展而受到威脅，而IKEA的毛公仔及DJUNGELSKOG系列，就利用可持續發展方式栽種的棉花、天絲纖維、回收塑膠中提取的聚酯纖維來製作布織品。希望小朋友在玩玩具過程中認識到瀕臨絕種動物。

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責任編輯：余思嵐