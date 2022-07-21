【上訴被拒】涉性侵同居女友女兒判囚逾10年　倉務員申上訴許可被拒

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42歲倉務員早前涉多次強姦同居女友的18女兒，經審訊後被裁定兩項強姦罪成，連同他早前承認的襲擊控罪，被判監10年6周。仍在服刑中的倉務員早前就定罪申請上訴許可，上訴庭法官今(21日)頒下判詞，拒絕受理申請。



上訴人原被控5項強姦罪，經審訊後被裁定其中兩項罪名成立， 控罪指被告於2018年至2019年4月28日強姦女事主X ，當時事主年介18至19歲。



事發於2018年年底，上訴人和X到X外婆的住所處理裝修事宜，當時只有上訴人及X在住所內，上訴人將X推至床上強姦，並曾稱「都話你要畀我㗎啦」。及至2019年4月28日，上訴人與X及其幼妹在外婆家，上訴人以同樣方式強姦X，其間幼妹在客廳看電視。

上訴人並沒有代表律師，他提出的唯一申請理據是指X並非可信證人，其證供不一致，並曾承認經常說謊。律政司一方則指，X並非聰明伶俐，作供時難以理解問題或作出回應，相信陪審團已作考慮。至於X的證供含糊及不一致，律政司一方指原審法官作出指引時已作出強調，讓陪審團能完全掌握當中分歧。

上訴庭法官認為，上訴人未能指出原審法官於指引時有任何出錯或不足，對其構成任何不公。法官指原審法官法律上給予陪審團的指引清晰全面，證據上亦予以詳盡及持平的總結，包括指出證供不一致或含糊之處，並於陪審團要求下仔細複述X之證供，陪審團最終裁定兩罪成立，反映其接納控方案情，拒絕接納上訴人之說法，故拒絕受理上訴人之申請。

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記者：林育慧