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【新思維】狄志遠：積極考慮派人參加立法會補選　倡全面保留區議會直選議席

政治 15:30 2022/07/21

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新思維主席狄志遠（右二）今日預告，將於立法會10月復會後，提出有關重啟政改的議員議案。（胡偉明攝）

新思維主席狄志遠今日透露，積極考慮派人參加立法會補選，又呼籲其他非建制派合作。對於政府即將改革地區行政架構，新思維建議全面保留區議會及其直選議席，直言重推委任制是民主倒退。

今屆立法會90名議員中，有4人早前辭職「轉跑道」，晉身為新一屆主要官員。立法會目前有4席懸空，料有需要舉行補選，狄志遠今日形容，非建制派要在立法會有更多聲音，透露新思維會積極部署參加補選。

不過，現時4個空缺席位，均屬於新增的「選委會界別」，僅1,500名選委會成員有權投票。狄志遠坦言：「勝算如何很難估計，再加上暫時看到4個補選議席都是選舉委員會中產生，工夫與直選或功能組別有些不一樣，對我們來說是陌生。」

他同時表明，願意與其他非建制黨派合作：「呼籲其他非建制派朋友，包括民主黨，希望他們積極考慮，再加上現在有4個議席，既競爭亦可合作，不是互相排擠。我初步想，如果非建制派有更大的團結，可能對大家的機會更有利。」

狄志遠透露，目前未有就選舉事宜，與其他非建制黨派溝通，但強調一直有私下溝通。

政府正檢討地區行政事宜和區議會職能，新任民政及青年事務局局長麥美娟日前指，並非一定要有選舉才能「接地氣」，又指不認為有委任議員就不進步。新思維表明，希望政府全面保留區議會，以及目前全部直選議席。

狄志遠形容，若果新的地區行政架構，出現民主成份減退，便屬於倒退。他認為，區議會過去行之有效，希望政府不要將其政治化，下月將約見麥美娟表達意見。

另外，狄志遠預告，將於立法會10月復會後，提出有關重啟政改的議員議案。他又呼籲，政府未來要聽取和尊重民意，又建議寬待被捕年輕人。

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記者：胡偉明

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