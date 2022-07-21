【最新疫情】今增4,375宗確診及3宗離世個案　錄4,076宗本地個案【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，已連續數天維持約三千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,375宗確診個案，包括4,076宗本地個案、299宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【16:57】當局會加強大廈強檢

張竹君表示確診個案持續上升，不希望確診個案宗數上升得太快，又指當局會加強大廈的強檢。

【16:50】

張竹君表示，學校師生每日要做快測，可防止他們在確診後不可上學，以防學校出現大型爆發，情況與院舍不一樣。她又呼籲市民出席大型活動，例如書展時，要戴好口罩、做好手部衞生。

【16:47】現時確診個案約兩星期就「翻一翻」

張竹君表示，社區傳播比較厲害，院舍的員工或會在社區中帶病毒到院舍，而快測或有局限，如早期發病或未可以檢測到，如加強員工核酸檢測或會更好。她提到不少院舍員工雖然已打針，但外出後亦有可能會染疫，並帶病毒到院舍，或會影響院舍長者，他們感染後或有一定機會出現重症及死亡的風險，強調加密院舍員工的核酸檢測有好處。即看：【下一頁】

她又說，現時的確診個案持續上升，但非與第五波二、三月的速度那麼快，差不多兩星期就「翻一翻」，未見到有下跌的跡象。

【16:42】醫院管理局已開始試行遠程醫療的視像診症

李立業表示，近日確診個案上升，對公立醫院人手及病房都有壓力，有不少病人無病徵，入院後才確診；當局已提醒病人及員工加強檢測，亦會密切監察人手，已開始試行遠程醫療的視像診症。

【16:41】九龍醫院康復科病房再多3名病人檢測呈陽性

另外，公立醫院病房爆疫，九龍醫院康復科病房再多3名病人檢測呈陽性，已轉到聯合醫院接受隔離治療，累計共有6名病人和1名員工確診。

【16:40】本地個案有上升趨勢或會對醫管局構成壓力

張竹君表示，本地個案有上升趨勢，或會對醫管局構成壓力，但指香港疫苗接種方面的比率不是太好，有關情況亦有待改善，籲市民盡快打齊三針。

【16:39】

截至7月19日本港錄1149宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株，佔2%；403宗懷疑或確定BA.4/5變異病毒株，佔1%。

【16:35】

新增一間院舍出現確診個案，涉及博愛醫院賽馬會護理安老院，共有兩宗個案。

今日學校呈報414宗個案，來自335間學校，有2間學校部分班別需要停課，包括順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園。即看：【下一頁】

【16:31】醫管局呈報3宗死亡個案

離世個案包括一名9旬男士，經伊院急症室入院，當時精神狀況差，7月2日的快測陽性，19日的PCR 陽性，CT值大於30，似中風情況，肺無花，有心臟發大的情況，入院後血氧下跌，急救無效，延至7月19日晚上離世。即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組