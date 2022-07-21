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【最新疫情】今增4375宗確診及3宗離世個案　錄4076宗本地個案【不斷更新】

社會 16:31 2022/07/21

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（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，已連續數天維持約三千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（21日）下午出席疫情記者會。

今日新增4375宗確診個案，包括4076宗本地個案、299宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【16:40】

張竹君表示，本地個案有上升趨勢，或會對醫管局構成壓力，但指香港疫苗接種方面的比率不是太好，有關情況亦有待改善，籲市民盡快打齊三針。

【16:39】

截至7月19日本港錄1149宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株，佔2%；403宗懷疑或確定BA.4/5變異病毒株，佔1%。

【16:35】

新增一間院舍出現確診個案，涉及博愛醫院賽馬會護理安老院，共有兩宗個案。

今日學校呈報414宗個案，來自335間學校，有2間學校部分班別需要停課，包括順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園。

【16:31】醫管局呈報3宗死亡個案

離世個案包括一名9旬男士，經伊院急症室入院，當時精神狀況差，7月2日的快測陽性，19日的PCR 陽性，CT值大於30，似中風情況，肺無花，有心臟發大的情況，入院後血氧下跌，急救無效，延至7月19日晚上離世。

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記者：TOPick港聞組

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