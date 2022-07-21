【學校爆疫】335間學校呈報414宗陽性個案　再有2間學校部分班級需停課

▲ （林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（21日）新增4,375宗確診個案。

學校今日呈報414宗個案，分別來自335間學校，涉330名學生及84名教職員，包括78間幼稚園及幼兒中心、143間小學、108間中學、6間特殊學校，過去7日有193間學校有2宗個案或以上個案，再有2間學校部分班級需要停課1星期：

香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校，5A班25名學生有3人確診。

順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園，K3B班28名學生有3人確診。

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記者：黃小冰