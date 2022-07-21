【賽馬會獎學金】中大女生受疫情啟發冀以知識助人　研發快測診症工具

▲ 香港賽馬會每年會頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具備領導能力、以及熱心參與社會事務的學生。（李榮忠攝）

香港賽馬會每年會頒發獎學金予學術表現及品格卓越、具備領導能力、以及熱心參與社會事務的學生，今年有42位來自不同大專院校的本科生和6位研究生獲頒香港賽馬會獎學金。

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其中一名獲頒發獎學金的蔡青琳在中文大學修讀人工智能：系統與科技二年級，從小便對編程及人工智能深感興趣，希望利用人工智能技術回饋社會，在2019年就研究教人耍太極的手機程式，在2020年於「中大賽馬會智為未來計劃」獲得技術挑戰獎。在新冠疫情爆發初期，她看到醫護人員工作辛苦，甚至面上因長時間戴口罩工作致出現「口罩印」深受觸動，透過自己的知識個人研發快速診症工具。

蔡青琳指，當時推出的「Corona-Net」以CT肺片（電腦斷層掃描檢查）作檢測媒介，但若每次檢測都以照CT事實上不可行，但她發現可以協助一些感染新冠個案併發肺炎患者，了解他們的肺部有多少面積受到病毒影響，以人工智能去分析CT肺片只須數秒，較由醫生每張肺片花數分鐘診斷快，並免費開放程式予公眾使用，希望能幫助醫護人員加快診症過程。她表示，曾有醫管局員工向她了解程式，雖然最終程式未有正式在醫院內使用，不過她看到其後有程式是建基於她原有的想法去研發，令她感受到自己的知識能幫助別人。

賽馬會獎學金有分開特殊教育需要及普通學生的身份，蔡青琳雖本身患亞氏保加症、專注力失調及過度活躍症，但她是以普通學生的身份申請賽馬會獎學金。她直言，這些病患亦有帶給她好處，讓她可以比平常人更固執且專一地集中研究，「可能其他人覺得好悶，但我唔會咁覺得。」

對於未來計劃，蔡青琳指，在來年第二個學期會到德國交流，計劃畢業後想繼續攻讀博士學位研究人工智能。她表示，日後想往學術界方向發展，將來亦想從事相關研究及教育工作，「大學教授比最好嘅條件我，我希望可以做返相同嘅事。」

▲ 在中文大學修讀人工智能：系統與科技二年級的蔡青琳。（香港賽馬會提供）

另一位賽馬會學人香港大學法律系二年級學生麥筠諾，她曾為患自閉症的小朋友設計和製作寓學習於娛樂的遊戲,教導他們紀律和溝通技巧，教導他們紀律和溝通技巧，她認為「及早介入」有特殊學習需要的學生，能令他們有更多的進步，發掘到他們更多的潛能。

麥筠諾亦是大學社會服務會的成員，義務為基層兒童補習，曾在志願機構「母親的抉擇」當暑期工，接觸到年紀相若而未婚懷孕少女的個案，她為該機構製作一個網上學習平台，讓其他義工加強了解相關服務和法律知識，希望將來可以學以致用，幫助更多弱勢社群。

▲ 香港大學法律系二年級學生麥筠諾。（李榮忠攝）

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記者：李榮忠