【人口急跌】中學議會聯同中學校長會指「教育情勢險峻」　倡維持班級數作長遠規劃

▲ 聯席倡新一屆政府維持中學核准班級數目，並下調每班派位人數，以作長遠規劃。（資料圖片）

香港中學議會及18區中學校長會聯席今日（21日）去信教育局局長蔡若蓮，形容現時「教育情勢險峻」，包括學童人口下跌恐帶來「極大震盪」，同時受到社會動盪及疫症影響，以及須回應多項新課程發展。聯席建議維持全港中學核准班級數目及每年下調每班派位人數，以便作長遠規劃，並把握人口下降契機，推動課程革新、創建健康校園，以及讓學生安心成長。

社會安穩學界未能受惠 青少年精神健康已響警號

聯席以「為香港育才儲才，為青年創建美好將來」為題去信教育局，發表對新政府期望，提到當香港社會逐漸走向平穩，當新冠疫情逐漸受控，但學校和學生並未能分享這份安穩，因面對社會動盪及疫症肆虐，學生的學習及身心靈健康受到嚴重影響，多個調查研究均顯示中學生壓力偏高、焦慮、抑鬱，「青少年精神健康已響起警號，亟須具體的紓緩政策」。

人口下跌料帶來震盪 同時須回應國安教育及STEM等發展

聯席續指，適齡學童人口持續大幅下跌，政府掌握人口數據，惟暫未見有具體規劃，「可以預期接下來將為教育生態帶來極大震盪」，除直接影響香港教育發展的穩定性，最終受影響的必然是正在這些學校就讀的學生，「學生或是失去校內的朋友、老師，甚或連就讀學校亦將會消失，那份失落與迷惘，會進一步加劇學生精神健康的問題。」

同時，學生與教師正積極回應多項發展需要，包括國家安全教育、價值教育、STEM、生涯規劃、企業家精神教育等等，以提升香港競爭力。

倡維持本學年核准班級數目 各區下調每班派位人數

聯席認為，學童人口驟降可以引來動盪，也可以是一個「讓香港教育再踏前一步的新契機」，建議新政府維持全港中學2021/2022學年核准班級數目，每年按各區人口下降幅度，彈性調節每班派位人數，以便有空間作長遠規劃；除重置現有學校外，暫停開辦新的中學。

此外，聯席建議把握人口下降契機，推行3項舉措，以提升教育質素。首先是推動課程革新，拓闊學校課程，與世界教育發展接軌，引入更靈活互動的學與教多元模式，發展混合學習，為學生締造有利學習環境，讓學生學習更個人化、特色化，以配合未來社會對人才的需求，增強香港教育的吸引力。

設計有利成長活動 紓緩社會動盪及疫情影響

第二，為學生度身訂造有利成長的活動，教師有空間照顧學生的情緒需要，以紓緩社會動盪及疫情對學生學習及成長的嚴重影響，讓每位學生均擁有健康快樂情緒，愉快成長。

最後是讓學生可以在信任的教師、熟悉的環境中學習及成長，珍惜學生對學校的歸屬感、與教師及同學的感情聯繫。

聯席形容「現時教育情勢險峻」，故政府實際行動刻不容緩。面對疫後重建以及國際形勢的挑戰，香港教育必須配合世界及國家發展，解決青年人學業的實際困難。聯席期望政府為課程發展、學生學習及教師教學創造有利條件，讓教育能及時變革、與時並進，為香港育才儲才，為青年創建美好將來。

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記者：馮琪雅