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【暑期筍工】近3000名學生申請華置暑期工　甘比親與學生會面：十分安慰

娛樂 16:11 2022/07/21

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華人置業集團（集團）於今年6月底至7月初招募暑期工，是項計劃提供超過100個短期及兼職職位，工種包括會計、市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、行政、資訊科技、法律、人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇。

除傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」等。

所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達500元，以及可享受優厚的員工購物折扣優惠。

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近3千學生申請

據悉如果在職期間表現出色，日後集團有相關空缺時，暑期工在畢業後可獲優先聘用加入集團成為曾任職部門的全職員工，無須重新面試及豁免試用期。

結果反應非常熱烈，成功吸引接近3000名學生申請多個不同職位。資料顯示，申請者以高中生及大專生為主。

市場推廣及法律部最熱門

在該集團多個部門之中，他們最想加入的部門為市場推廣及法律，但同時亦有很多同學希望成為劉鑾雄慈善基金的「情緒管理專才」及「尋人專家」，從而幫助有需要人士。

相關部門的主管自7月初起，加緊檢視申請者提交的履歷表，並陸續與合適的同學進行面試。多名主管表示，對於申請者的面試表現感到滿意，並已即時決定聘請，又承諾於工作期間會給予其學習機會及作出指導 。

在職場體驗中成長

該集團行政總裁陳凱韻（甘比），在今日（7月21日）亦特別與個別同學面試，以及向一些已上班的同學了解其工作情況。 

甘比表示：「我們衷心感謝各位的支持，尤其是看到不少同學應徵慈善基金的工作，實在令我們感到十分安慰。期望他們為集團注入新思維、新動力。」

她續指，同學們的工作熱誠及創新意念，令其印象深刻：「驅使我鼓勵子女日後也要嘗試尋找暑期工作，讓他們有機會透過職場體驗了解自己，即使遇到挫折及困難，亦需要勇敢地面對及克服，從而學會在不同的環境中成長。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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