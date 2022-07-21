【書展2022】中電超人中中流動應用程式新增AR遊戲　兒童天地攤位教減碳

▲ (中電提供圖片)

第32屆香港書展於本月20日至26日在灣仔會展舉行。中華電力為超人中中流動應用程式注入新元素，新增擴增實境（AR）環保遊戲及各項優化功能，公眾及小朋友可於香港書展期間，在中電於兒童天地設置的攤位，率先試玩，創造專屬遊戲角色，挑戰不同減碳任務。公眾亦可參與中電攤位內其他互動遊戲，學習減碳知識，贏取超人中中四人組禮物，並與他們見面拍照。

中電於今年香港書展的兒童天地設有攤位，讓公眾體驗新增擴增實境(AR) 遊戲的超人中中流動應用程式，創造專屬遊戲角色，推廣低碳生活。為進一步提升用戶體驗，超人中中流動應用程式新設3D介面，讓小朋友可在全新地球村遊走，並透過AR技術自行創造專屬角色，完成跟可再生能源相關的任務，成為減碳英雄。應用程式內的減碳樂園將陸續推出更多AR遊戲，用戶可挑戰不同減碳任務，探索達至碳中和方法，拯救地球。

▲ (中電提供圖片)

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐