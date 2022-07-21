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【書展2022】中電超人中中流動應用程式新增AR遊戲　兒童天地攤位教減碳

社會 16:12 2022/07/21

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(中電提供圖片)

第32屆香港書展於本月20日至26日在灣仔會展舉行。中華電力為超人中中流動應用程式注入新元素，新增擴增實境（AR）環保遊戲及各項優化功能，公眾及小朋友可於香港書展期間，在中電於兒童天地設置的攤位，率先試玩，創造專屬遊戲角色，挑戰不同減碳任務。公眾亦可參與中電攤位內其他互動遊戲，學習減碳知識，贏取超人中中四人組禮物，並與他們見面拍照。 

中電於今年香港書展的兒童天地設有攤位，讓公眾體驗新增擴增實境(AR) 遊戲的超人中中流動應用程式，創造專屬遊戲角色，推廣低碳生活。為進一步提升用戶體驗，超人中中流動應用程式新設3D介面，讓小朋友可在全新地球村遊走，並透過AR技術自行創造專屬角色，完成跟可再生能源相關的任務，成為減碳英雄。應用程式內的減碳樂園將陸續推出更多AR遊戲，用戶可挑戰不同減碳任務，探索達至碳中和方法，拯救地球。

(中電提供圖片)

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責任編輯：余思嵐

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