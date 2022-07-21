【靚太廚房】放工快煮系列之熔岩芝士泡菜炒飯　零技巧一鑊到底芝士控必試

▲ 愛煮食的Blogger分享熔岩芝士泡菜炒飯食譜。

工作後回家煮飯，最適合來個快煮系列，喜愛煮食的Blogger「whatsboomaking」於Instagram分享《放工快煮系列》——熔岩芝士泡菜炒飯。零技巧，可以極速完成的泡菜炒飯，一鑊到底，適合一眾上班族及芝士控！

最新影片

泡菜炒飯材料（二人份）：

▲ 材料。（圖片獲whatsboomaking授權轉載）

冷飯 2人份量 泡菜(連泡菜汁) 200g切碎 洋蔥 1小個切小粒 金菇 100g切段 蒜蓉 1茶匙 豬肉片 約250g 蛋白 (可省略) 糖 1茶匙 麻油 1茶匙 韓式辣醬 1湯匙 (按口味增減) 芝麻、紫菜碎、蔥粒 隨喜好 (可省略) 鹽、黑胡椒 隨口味

熔岩芝士材料：

淡忌廉 80ml 鮮奶 40ml 芝士(provolone+parmesan+mozzarella) 大量

做法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1. 下油熱鑊，中火炒熟蛋白，盛起備用。豬肉片用少許鹽、黑胡椒、料理酒調味，煎香至轉色後盛起備用。下洋蔥、蒜蓉炒香，再下金菇同炒。

2. 泡菜先用鑊鏟輕輕壓出泡菜汁，再下鑊炒至略為乾身。下韓式辣醬、糖炒勻。

3. 下冷飯炒至鬆散，加入泡菜汁炒勻。放回豬肉、蛋白炒勻。試味，按需要再調味。熄火，下麻油炒勻。

4. 炒飯盛起至一大碗內，盡量壓實，再放回平底鑊中央。

5. 混合淡忌廉、鮮奶，倒入平底鑊，撒上芝士，小火加熱至芝士融化醬汁濃稠，間中攪拌。撒上紫菜碎、芝麻、蔥粒，即成。

以上內容及圖片獲whatsboomaking授權轉發。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文