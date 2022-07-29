【生命鬥士】患癌切乳房後自覺非正常女人　港婦跨越恐懼學頌鉢助癌友紓壓

▲ Ceci曾患乳癌第三期並擴散至淋巴，康復後學習靜觀、頌鉢等，調整身心靈，並助同路人紓壓。

患上乳癌、切除乳房，對女性而言，就如有種缺陷。周君麗（Ceci）曾是工作狂，19年前摸到胸口有硬塊，確診患乳癌第三期，並擴散至淋巴，覺得只有死路一條，擔心就此遺下兒子。接受手術和治療後，她仍認為無法康復，而自己亦非一個正常女人，外出時總尷尬不安。認識同路人後，她漸漸接納自己，與人分享經歷，近年更學習聲頻治療，透過頌鉢安撫病友心靈。

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從無法接受到坦蕩蕩

「真的確診時，猶如被判死刑，好像沒有將來！」患癌前，Ceci在市場調查公司任秘書，工作節奏快，每天加班，甚至通宵達旦。但她沒怎麼理會身體，至2003年初，摸到乳房有硬塊，感覺疼痛，遂往求醫。經檢查後，發現胸部有一個惡性腫瘤，如波子般大，確診為乳癌第三期；並驗出已擴散至淋巴，有兩個腫瘤，需動手術。她無法接受，另找幾位醫生檢查，咨詢其意見，最終確認患癌的事實。當年Ceci 36歲，兒子只有5、6歲，她擔心就此離去，遺下家人。

治療期間，出現不少副作用。她不時嘔吐，無法進食，又全身骨痛，無法入睡。完成治療不久，Ceci需戴假髮外出，惟她最擔心是，被發現身體異常。

康復之後外出，總覺得自己與其他人不同，已經不是一個普通的女人，而且很擔心別人知道我患乳癌一事。

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Ceci向老闆請了長假期治病療養，並叮囑對方勿告訴同事原因，擔心重返崗位後，大家也盯著她胸口。「最尷尬是，別人一看著你，你就覺得對方在盯著自己胸口。」外出前，穿搭也需思前想後，有時穿得太緊，除了感到不舒服，她亦怕露出破綻，讓別人看出端倪。

與同路人在一起時，發現他們並不介意（外表），大家聊天時也可以坦蕩蕩。原來別人也不當一回事，為何自己要如此介意呢？

眼見乳癌病友毫無保留分享感受、經歷，Ceci亦學習接納自己，敞開心扉。

▲ 患癌所承受的壓力不小，Ceci發現縱使遇上問題，仍有很多方法能幫助自己。（越玲瓏攝）

調整身心改變航道

論到難適應的事，義乳（人造乳房）必是其中之一。Ceci稱，每個患者術後傷口的位置、深度不一，但義乳卻固定在某個大小、形狀，教人難以佩戴，造成困擾。喜歡游泳的她，康復後一度把興趣擱下，直至乳癌康復者兼好友Ivy自行研究出改良版義乳，能配合泳衣使用後，方才重拾暢泳的樂趣。

傷口的痛楚，至親也未必明白，但同路人則能體會。同路人的幫助、支持，適時給予意見，讓Ceci懂得如何走下去。

患癌後在想，是否我之前那幾十年，有些事做得不對，影響自己身體但沒察覺呢？

患癌前，Ceci忙於照顧家庭、掙錢供樓，為生活打拼，兼顧許多事，卻忽略自己身體。康復後，她把自己放在較前位置，先照顧好身體和心理狀態。她學會愛自己，飲食、生活模式也大有改變。由於體力不如從前，她轉為半職工作，工餘時盡力做想做的事、令自己開心的事。她發現：

其實自己有很多可能性，不只是上班、打理家務，也有自己的興趣。

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安撫心靈指點迷津

患癌，令人身心受創。近幾年，Ceci嘗試不同事物，學習多個調整身心靈的方法，譬如聲頻治療、靜觀（mindfulness）、催眠治療，穩定了情緒，也改變了看待事物的角度。她感恩能學習頌鉢、音叉等紓緩身心的方法，不僅「醫治」自己心靈，她亦希望讓更多人認識，尤其是乳癌患者或康復者。自2020年初，Ceci沒再打工，想做些事幫助這一群人。

因與好友Ivy想法、信念相近，二人遂向香港善導會「社創基金」申請資助，創辦「惠我創」乳癌支援組織，為乳癌同路人開辦工作坊，分享抗病經歷，並運用所學，藉著靜觀等方法助他們調適身心、紓緩壓力，照顧好自己。Ceci透過頌鉢、音叉，助他們改善情緒，重尋內心的平靜；Ivy則教他們做正念瑜伽，並教改良義乳、胸圍，改善外觀。「這些課程可以讓同路人敞開心扉，愛自己更多。」

方法總比問題多，Ceci如此認為。跨越難關後，她想為同路人指點迷津。她認為，面對病患，若身邊的朋友非乳癌患者，雙方未必溝通得來，上網也未必找到所需要的資料，只能獨自想法子，「與我們分享後，事情可能容易多了。」Ceci希望凝聚同路人，讓大家坦蕩蕩地傾談所遇到的問題，提供更多解決方法。

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餘生為同路人解困

以前不知道有沒有將來，覺得是死路一條。回望過去，當時療程雖然辛苦，但其實像重感冒。

自康復以來，想做的、要做的事都做到了，兒子也長大成人，她坦言已無遺憾，若此時離開也無所畏。

既然活過來，Ceci想盡力幫助同路人：

很想將我們所知道的，讓其他同路人知道。我們所走過的路，可能令她走得更直接、快捷。

▲ Ceci（右）與乳癌康復者兼好友Ivy（左）向香港善導會「社創基金」申請資助，創辦「惠我創」乳癌支援組織，為乳癌同路人開辦工作坊，分享抗病經歷，並藉著靜觀、頌鉢、正念瑜伽等方法助他們調適身心、紓緩壓力。（越玲瓏攝）

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記者：黃泳欣