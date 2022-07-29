【生命鬥士】離婚後患乳癌每天怕復發　單親媽走出陰霾教製義乳助癌友：已無遺憾

▲ Ivy離婚後確診患上乳癌，康復後獲同路人扶持，並學習瑜伽、靜觀，走出陰霾，展開第二人生。

「離婚後已很徬徨，為何不足一年，就告訴我患癌呢？」成為單親媽媽後，張婉貞（Ivy）確診患上乳癌第一期，需切除雙乳。她每天活在陰霾裡，擔心兒子乏人照顧，擔心復發、死亡。失去乳房後，她認為自己已非真正的女人。20年來，獲同路人鼓勵、陪伴及學習靜觀、瑜伽，重整身心靈後，令她走出恐懼，展開第二人生，並愈來愈有活力。現時她更以導師身分教病友做瑜伽、改良義乳，助他們放鬆心情，回復自信。

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確診患癌憂遺下兒子

當時已不太理會身體，最擔心的是，怎樣安頓兒子的生活。那種徬徨的心情是，已無暇去想『會否死去』，而是想『怎樣解決當下的生活』。

2001年，Ivy接受婦科檢查後，發現體內有不尋常的細胞，但未確定是否癌症；及至2002年尾，她摸到乳房有硬塊，經診斷後，證實罹患乳癌第一期，需切除整個乳房並接受化療。當年她42歲，兒子只是個小六生。因丈夫經常賭博欠債，Ivy決定離婚，當時已近一年。

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「有沒有搞錯？我離婚，已經很慘；要還債，已經很慘；我沒錢，已經很慘，你還要給我這個病？」 確診一刻，她頓感徬徨，同時亦傾訴無門，感覺無助，擔心就此撒手塵寰，最放心不下是兒子：「我曾經問兒子想去保良局，還是外婆家？因為我很怕做手術後會離世。在那狀態中，每天也擔心會復發，離死亡很近。」

▲ Ivy認為，癌症雖令她離死亡很近，但另一方面卻令她重生。 （越玲瓏攝）

在恐懼中遇上同路人

離婚後，Ivy做兒童託管工作，成為家中經濟支柱；確診患癌後，她停工、申請綜援，安頓好兒子的生活好，才去接受手術。術後她不敢看傷口：「我整個乳房也割掉了，疤痕很長，好像一條蜈蚣。一照鏡子，就很害怕。」

身體的改變，令我覺得自己已非一個真正的女人。切除了乳房，總覺得與別人很不一樣。

「活在陰霾裡」，Ivy如此形容，這亦是其當時的生活寫照。聽到「癌症」二字，她就膽顫心驚，每天也焦慮不安，「總覺得身體有些事準備爆發，是很驚恐的。情緒的波動，比身體的創傷更大。」

Ivy接受了4次化療，適逢沙士爆發，她不敢請家人來探望，只有恐懼、孤單、徬徨伴隨，不時暗自落淚。化療期間，她慶幸認識了鄰床的癌症病友，可以聊聊天、互相打氣，並到醫院的癌症病人資源中心聽講座、參加課程，獲取相關資訊和支援。「大家是同路人，沒了一種界限，從別人身上學習了許多。」兒子的關心，加上同路人的鼓勵，讓Ivy漸漸走出陰霾，掙脫恐懼的枷鎖，她驚歎：「第二人生簡直變了另一個人！」

▲ 康復後，Ivy不斷增值自己，可謂終生學習。她說，這樣的人生，更有活力。（相片由受訪者提供）

改良義乳助他人解困

很奇怪⋯⋯這個病，一方面看，我好像接近死亡；另一方面看，是我的重生 。

自從參加為癌症患者而設的身心靈課程後，Ivy學會如何紓緩情緒、疼愛自己、認識自己、飲食健康，把自己放在較前位置 ，笑言是「重新做人」。

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曾任車衣女工的Ivy，自我增值成為布藝師，去不同社福機構教婦女製作布藝。癌症康復這20年，她在醫院做義工，幫助新症病人，亦教他們做手作。言談間，病友提到戴義乳後感到不舒服，胸圍不美，令她萌生改良義乳的想法，「嘗試為大家研究一下，如何做一個較好的義乳給自己。」

每位乳癌患者術後傷口位置、深度不一，但坊間的義乳通常固定在某個大小、形狀，又貴又重，經常移位，很難合身。經過不斷嘗試，Ivy最終選用push-up bra輔助，加上自製的布袋，可按患者的傷口作調整，而且較輕、不易移位。病友試用後，效果不錯，故她決定服務更多同路人，讓大家佩戴義乳、胸圍時有多一個選擇。

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藉工作坊扶持同路人

一路上，Ivy認識不少乳癌康復者，其中一位是Ceci。他們更成為好友、好拍檔，信念相近。Ivy多才多藝，除了改良義乳、學習靜觀和瑜伽，亦擔任正念瑜伽導師十多年，愈活愈精彩。Ceci亦孜孜不倦，康復後學習聲頻治療（頌鉢、音叉）、靜觀等，助己助人。

為學以致用，幫助更多人，二人向香港善導會「社創基金」申請資助，創辦「惠我創」乳癌支援組織。今年他們為乳癌同路人開辦「生活調適DIY」工作坊，分享抗病經歷，透過頌鉢、禪繞畫、靜觀的步行等，教同路人調整身心靈、紓緩壓力，照顧好自己。期間Ivy會教參加者做正念瑜伽，並教自行改良義乳、胸圍，改善外觀。

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身為過來人，Ivy明白乳癌患者手部容易水腫，她亦會分享如何改善水腫、紓緩不安情緒。上課前後，看到部份參加者精神面貌明顯不同，令她感到欣慰，成為走下去的動力：

起初，他們不想與你有眼神接觸，甚至經常垂下頭。上完一課頌鉢、瑜伽、禪繞後，他們肯表達自己，至少會講出自己感受。有的會說『我剛才睡著了』，有的會說『我聽到那些聲音很放鬆』。

要接受一連串療程，令人身心俱疲。當聽到參加者表示，在工作坊吸收到正能量、找到幫助自己的方法、知識終生受用時，Ivy坦言感動。「對乳癌患者來說，原來身心靈的調整，比起送義乳或為她製作義乳，那價值更大。」

重生20年已無遺憾

由確診患癌至今，活了20年，她很感謝上天。當年兒子年幼、生活不穩，她不想死；現在兒子長大成人，她坦言沒甚麼牽掛，若要離去，已無遺憾。面對死亡，她不再憤怒、不解、不安。雖年屆62歲，Ivy仍充滿活力，想盡力回饋社會。現時她目標只有一個：「我只希望，餘下的日子能幫助一些需要幫助的人。」

▲ Ivy（左）與乳癌康復者兼好友Ceci（右）向香港善導會「社創基金」申請資助，創辦「惠我創」乳癌支援組織，為乳癌同路人開辦工作坊，分享抗病經歷，並藉著靜觀、頌鉢、正念瑜伽等方法助他們調適身心、紓緩壓力。（越玲瓏攝）

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記者：黃泳欣