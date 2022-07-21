【香港劍神】張家朗世錦賽首奪銅　世界排名稍跌一位成「世二」

▲ 張家朗世錦賽首奪銅，世界排名稍跌一位成「世二」。（International Fencing Federation圖片）

昨日港隊4名花劍手出戰世界劍擊錦標賽，其中「香港劍神」張家朗首奪首奪男子花劍銅牌，亦是首位取得世錦賽獎牌的香港男劍手，惟張家朗「世一」位置被意大利新星Marini Tommaso取代，稍跌一位至第2名；蔡俊彥亦微跌一位至第8位，暫時港隊在世錦賽收獲兩面銅牌。

世界第一的張家朗因頭號種子身份由64強開始打起，晉級過程未遇到太大考驗，連續4場比賽在佔盡上風下晉級，在16強擊敗美國的陳海翔，突破個人最佳成績，成為繼張小倫及蔡俊彥後歷來第三位晉級世錦賽8強的男花劍手。

張家朗在8強迎戰捷克的CHOUPENITCH Alexander，一度落後9:14，差一分即落敗下，張家朗發揮打不死精神，重演東京奧運8強落後9：14下的反勝劇本，在出局邊緣連取6分，以15:14絕地反勝對手，晉級4強，張家朗隨即拋下頭罩振臂高呼，成功在職業生涯首次殺入世錦賽四強。

4強對手為意大利新星Tommaso MARINI，張家朗力戰下以12：15惜敗，雖然無緣晉級決賽，由於不設季軍賽，張家朗奪銅牌，亦是香港男子花劍首面世錦賽獎牌，再次刷新歷史。

由於劍擊世界排名按賽事排名高低計算積分，國際賽事會按級數決定積分及系數。個人世界排名按過去一年世界盃、大獎賽及衛星賽中的最佳5站成績計算，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。

舉例賽事第1名可獲32分，在系數為1的世界盃取得冠軍可獲32分，但在系數為3奧運會奪冠則可獲96分。而世界排名會在每完成一項賽事後更新，以新賽事的積分取代上季最舊一項賽事的積分。

今次埃及開羅世界錦標賽就會取代去年東京奧運的積分，「香港劍神」張家朗賽前世界排名積分189分位居「世一」，其中96分來自東京奧運的冠軍。張家朗在4強不敵意大利新星Marini，雖然Marini決賽不敵法國劍手Enzo Lefort，但賽後分數仍力壓張家朗，以199分首登「世一」，張家朗則以143分跌至第二位。

▲ （FIE網站截圖）

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記者：李榮忠