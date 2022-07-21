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【死亡個案】再多3人離世已打疫苗　再多一間院舍出現新個案

社會 16:34 2022/07/21

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生交代最新疫情。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，再多3人離世，非院舍，年齡93歲至99歲，打了疫苗。一名93歲男病人有腦化底，7月2日快測陽性，經急症入院，7月19日離世。93歲女病人發燒，快測陽性，情況一度穩定，其後血氧低等，7月20日不治。99歲女病人有腦化底，7月3日快測陽性，有處方特夜效藥等。

另外，今日再多一間院舍出現新個案，為博愛醫院賽馬會護理安老院，有兩人確診。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

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記者：余思嵐

 

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