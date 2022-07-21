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【網絡安全】法改會倡就5類網絡罪行立法　有成員舉例指以癱瘓演唱會購票系統有機會犯法

政治 16:31 2022/07/21

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法改會昨日建議，針對5類電腦網絡罪行立法，正展開3個月公眾諮詢。（經濟日報資料圖片）

法改會昨日建議，針對5類電腦網絡罪行立法，正展開3個月公眾諮詢。法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會成員陳政龍，今日在一個電台節目上形容，本港現行部分法例已不合時宜。

陳政龍表示，本港現行有法例已監管部分網絡罪行，但形容已不合時宜，故參考了歐洲《布達佩斯公約》公認的5類電腦罪行，建議制定全新法例加強規管。
他舉例指，搶購演唱會門票時的一些行為，都有可能構成犯罪。

他指：「例如你用幾部電腦一起排隊，我想未必影響到網站運作；但如果你用數萬部電腦排隊，令網站及系統不能運作，你主觀目的可能想購票，但同時影響他人不能購票，如果你知道此事，你又罔顧此事，有機會可納入建議的條例中。」

對於網絡安全人員慣常會透過入侵系統，以測試系統可靠性，陳政龍表示，可以考慮以身分作為豁免的因素，但指本港時並無相關組織，規管網絡安全公司和相關人員，在身分界定上會有困難，認為將來可能有需要設立註冊及發牌制度。

法改會建議，針對5類電腦網絡罪行立法，涵蓋非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。

法改會建議設立兩層罰則，循簡易程序定罪，建議最高兩年監禁；循公訴程序定罪，建議最高14年監禁。其中，非法干擾電腦系統，若涉及加重罪行，可判囚終身。

建議還包括，有關法律適可用於域外範圍，凡是與香港有聯繫的案件，香港法庭應具有司法管轄權。

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記者：胡偉明

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