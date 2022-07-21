【書展2022】幼兒語言理解訓練遊戲促進溝通能力　協康會書展推一系列專家叢書助SEN孩子

▲ 協康會在2022書展推出一系列專家叢書助幼兒成長。

第32屆香港書展於本月20至26日在灣仔會展舉行，如果想找一些針對幼兒學習，又或訓練SEN孩子的書籍，不妨到協康會的攤位，相信爸媽會有收穫，而全場書籍以9折起發售，另有一些慈善產品發售，收益用作支持協康會自閉症支援服務，大家可多多支持。

協康會專家團隊撰寫新書

協康會在今屆香港書展登場！重點推介由協康會多專業團隊撰寫的新書《到校學前康復服務—課室介入支援實務手冊》，結集協康會教育心理學家、言語治療師、物理治療師、職業治療師及特殊幼兒教師等文章，適合「到校學前康復服務」、支援幼稚園或幼兒中心教師閲讀。

▲ 「童聽同貼·幼兒語言理解訓練」靜電貼遊戲套裝，$400。（圖片提供：協康會）

另一推介是由言語治療師團隊設計、促進幼兒溝通能力的「童聽同貼·幼兒語言理解訓練」靜電貼遊戲套裝，以五個充滿童趣的場景為主題，輔以多達150款的靜電貼，用「聽聽」、「貼貼」的遊戲鼓勵孩子學習詞彙，促進他們聆聽理解和語言表達能力。

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支援自閉症孩子

有見在疫情期間，育有自閉症孩子的家庭在家居訓練方面的迫切需要，協康會「賽馬會共創可能」計劃團隊，及計劃下培訓的一班SEN青年，協助設計及製作「SCERTS知情解意—情緒調節資源套」，包括逾70款情緒圖卡及配件，幫助自閉症孩子學會情緒調節。

書展攤位現場設有多款「文字會飛舞的世界」互動遊戲，讓大人小朋友感受和認識讀寫障礙的世界，亦會有計劃的青年擔任大使駐場為大家講解。

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設多項優惠及慈善產品

書展少不得一系列優惠，協康會的全場書籍以9折起發售，另凡購物或下載協康會各社交平台，可獲贈由本地插畫師cheeky cheeky 厚面子、杜波淇、路邊攤、癲噹設計的文件夾等。

同場還可以做善事，收益用作支持協康會自閉症支援服務，產品給有「協康會 × Maskology × 癲噹口罩」、「童理消毒 A+家族酒精搓手液」、「慈善福袋套裝」、「苦苦得正帆布袋」等。

爸媽們除了可一站掃齊協康專家育兒攻略，同場更舉行新書推介會及現場講座，由協康會教育心理學家、職業治療師、言語治療師及物理治療師主講，家長可即場參加與專家交流。

▲ 協康會2022書展攤位在會展3B「兒童天地」Hall 3B-B16。（圖片提供：協康會）

現場講座：「與 SEN 同行—靜電貼遊戲套裝與醒腦活力操」

專家團隊：協康會言語治療師督導主任阮杏賢、協康會物理治療師督導主任許鳳櫻、協康會物理治療師督導主任葉舒娜、協康會物理治療師麥艷玲

日期：7 月 24 日(星期日)

時間：早上11:45 至中午12:30

地點：香港會議展覽中心新翼展覽廳 3B「兒童天地」表演舞台

協康會2022書展攤位詳情

日期：7月 20-26日（星期三至星期二）

地點：灣仔香港會議展覽中心新翼展覽廳 3B「兒童天地」

攤位：Hall 3B-B16

詳情：【按此】

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責任編輯︰顏紫燕