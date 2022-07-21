建制派不滿在燈柱懸掛國旗遭收費14.7萬　路政署：原不設豁免收費、正安排退款

▲ 有專欄作家日前撰文指，有團體在去年國慶日前後，向路政署申請在燈柱懸掛國旗，遭署方徵收逾14.7萬。（經濟日報資料圖片）

有專欄作家日前撰文指，有團體在去年國慶日前後，向路政署申請在燈柱懸掛國旗，遭署方徵收逾14.7萬，引起多名建制派議員關注。路政署昨日表示，會盡快通知團體退款安排。

路政署回覆傳媒查詢時指，任何人士或團體如有意在轄下燈柱懸掛旗幟，必須提交書面申請，每宗申請收取1,990元行政費，每支旗每日加收6元巡查費，而現行審批程序不設豁免收費。

署方透露，去年8月首次接獲民體團體申請懸掛國旗，在申請獲批後，涉事團體亦有按程序繳付行政費及巡查費；署方其後才收到立法會議員的信函，要求酌情豁免相關費用。

路政署表示，一直積極與相關部門跟進申請豁免收費的具體安排，而審批豁免程序快將完成，會盡快通知相關團體退款安排。

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