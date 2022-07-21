【開心速遞】Terry化身肉類分割員影射威威？ 孫慧雪興奮稱：支持偉偉豬
娛樂 17:28 2022/07/21
TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來大放笑料，龍力王Terry（李偉健飾）更是不時在劇中鬧出笑話。
在昨晚（7月21）日播出《愛‧回家之開心速遞》的「豬肉路人甲」預告內，講述Terry為投入角色而化身街市肉類分割員，似乎是影射近日爆紅的荃灣豬肉男神劉宋威（威威）！
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Terry演豬肉佬
在今集的《開心速遞》中，由於劇中的Terry將飾演一名豬肉佬，因此其經理人潮偉（袁文傑飾）安排他到肉檔低調地實習。
染了金髮、紋身、穿上背心與圍裙的Terry在實習期間竟大受歡迎，受到一眾主婦追捧。Terry姐夫宋瑞輝（許家傑飾）拿出一千元港幣要求他與「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）、朱茜（孫慧雪飾）合照。
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雪雪：支持偉偉豬
有份參演的孫慧雪（雪雪）於社交平台公開花絮照，分享感受：
好記得嗰日，
有人行埋Terry @liwaikinterryli 度，
問佢係咪威威，
想同佢影相，
然後Terry話：我係偉偉呀！
笑死我🤣🤣
最後兩張相係真相，
我同大小姐大打出手，
先至搶到同佢合照㗎，
今晚記得睇啦～～～
支持偉偉豬～～～～
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撰文 : TOPick柴犬出動