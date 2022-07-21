【消費物價】6月通脹率微升至1.8%　政府：高電費補貼影響消散所致

政府統計處今日（21日）公布，6月份的消費物價指數按年上升1.8%，較5月份的相應升幅1.2%為高，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響在6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月份基本通脹率升幅為1.8%，較5月份1.7%略高。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至5月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.1%）、衣履（上升5.5%）、基本食品（上升4.8%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.1%）、耐用物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項服務（上升1.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.5%）和雜項物品（下跌0.1%）。



政府發言人表示，六月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。

鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

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記者：陳麗娜