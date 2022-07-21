【理順薪酬】新學年小學中層職位增　教聯會倡加設國民教育及STEM統籌主任

▲ 教聯會建議小學利用加開的中層職位，增設國民教育統籌主任及STEM統籌主任等，圖為教聯會主席黃錦良（中）、教聯會副主席兼立法會議員鄧飛（左）及朱國強（右）。（教聯會提供圖片）

立法會財委會上周五（15日）通過「改善公營小學中層管理人手和理順公營小學校長及副校長的薪酬」議案，教聯會建議小學利用新增中層職位，增設國民教育統籌主任及STEM統籌主任等，並倡教育局長遠考慮提升「細校」校長職級。

教聯會今日（21日）召開記者會，形容議案對小學業界意義重大，可讓學校趕及在下學年增加中層職位，而理順小學教師專業發展階梯，短期內能激勵小學同工士氣，長遠提升專業能量和管理效能，提升教育質素。

措施包括小學中層職位將由現時每3班1名主任級教師，增加至每3.2名教師1名主任級教師；以24班小學計算，較原有編制增加4個主任；在設有30班的小學，則增加5個主任職位。教聯會認為，現時小學缺乏科目主任職位，不利課程發展，相信增加中層職位數目後，能夠加強小學各科課程規劃。

該會建議學校將新增的中層職位，設立國民教育統籌主任，統籌校內國情國安教育工作，動員教師團隊從課程設置及教學策略方面著手，教學生認識《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全，以及國旗國歌等概念。學校亦可按學校課程檢討專責小組報告建議，考慮增設創科教育（STEM）統籌主任常額職位，專責統籌校內STEM教育推行。

教聯會亦建議政府持續檢視小學中層職位能否配合教育發展需求，考慮逐步提升小學中層職位比例，長遠與中學看齊，提升學校管理質素，並建議提升開辦6至11班的小學校長的職級至二級校長，以挽留人才，穩定「細校」環境，使其持續發展，造福弱勢學校學生；另加強中小學校長及副校長培訓支援、設立不同晉升階梯建構「教學」及「行政」雙軌並行職業發展路徑。

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責任編輯：馮琪雅