【癌症殺手】家庭主婦下廚常吸油煙　專家提醒3個煮食壞習慣增肺癌風險

▲ 家庭主婦下廚常吸油煙，專家提醒3個煮食壞習慣增肺癌風險。

肺癌是本港頭號癌症殺手，除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣曾有研究發現，女性在下廚時不使用抽油煙機，患肺癌機率比使用抽油煙機者高出8.3倍。有當地專家列出下廚的3個壞習慣，恐增加患肺癌的風險。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《57健康同學會》中指出，假如下廚時有以下3個壞習慣，容易增加患肺癌風險：

1.油冒煙才下鍋

油煙是其中一個導致女性患肺癌的原因，譚敦慈分享自己炒菜時，「從來不爆香，也不做熱鍋熱油的動作」，而是使用加水炒的方式，避免油煙產生，同時也易於保持廚房清潔。

2.不洗鑊直接炒下一道菜

這樣不但容易影響菜的味道，也可能出現燒焦、碳化等致癌疑慮。另外，不洗鑊便接著炒菜會有重複加熱的問題，譚敦慈舉例，許多人喜歡在煎魚後，利用釋出的魚油炒菜，認為可以增添菜的香氣，「但會看到上面都有些黑黑的點，就比較不建議」。

她提醒，鑊的內部、背面都要清洗，如使用易潔鑊，切勿在爐火熄滅後立即沖水，以免破壞塗層，並產生煙霧造成危害，「如需馬上煮下一道菜，請先沖鍋子背面後再反過來。」

3.馬上關抽油煙機

譚敦慈分享自己的做法，通常是開火後就同步開抽油煙機，熄火後再繼續開5分鐘。

根據台大公共衛生研究所的研究發現，煮完菜後立即關掉抽油煙機，此時廚房的PM2.5含量仍很高，很多人習慣開窗幫助通風，但其實會影響抽油煙機的吸力。正確的做法是打開遠處的門，不需要打開抽油煙機旁邊的窗戶。

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肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

肺癌症狀

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

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責任編輯：羅嘉欣