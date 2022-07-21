【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱

▲ 這對非常情侶，拍下店員容貌兼放上群組「公審」男侍應，批評其行為屬「病態抽水」，經食店老闆公開CCTV還涉事員工清白後，兩人被網民炮轟，更牽連工作。

上星期五(15日)，一對情侶在Facebook「天水圍群組」發文，指控天水圍一名刀削麵男侍應送餐時，多次用下體觸碰到其女友，事後店舖負責人認為指控嚴重，於（18日）公開閉路電視力證員工清白。

▲ 其實食店環境狹窄，大家只需忍讓一下就不會有這些風波發生。

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事件經過連日來的發酵，本以為佔上風的情侶，飽受網民洗版式炮轟，為求平息事件，兩人公開道歉也於事無補。

昨天(20日)這對情侶的工作場所髮型屋及首飾店，不約而同在Instagram專頁發限時動態，高調表示與他們取消合作關係，男方的髮型屋更強調「該名髮型師的行為嚴重影響到本公司……」，女方同樣遭到首飾店解僱。

男事主拍下店員容貌兼放上群組「公審」男侍應，更批評其行為屬「病態抽水」，女事主聲稱已報警，其後樂湖刀削麵老闆公開片長46分鐘的閉路電視錄影，力撐店員。網民看片後風向180度轉，認為店員是無心之失，一面倒反圍剿這對情侶。

這對情侶遭網民炮轟，為了平息事件，兩人在(19日)，透過Channel C HK跪低道歉，女事主先指，

可能你們看完條片(閉路電視)，覺得俾人掂一掂好似冇乜問題，但我真的感受到被別人貼著我不舒服……

▲ 女事主公開道歉時，並表示涉事男侍應貼著她，好唔舒服！(圖：Channel C HK)

當被主持人問到為何不與男友調位時，女事主解釋是沒有想過，

只是想快點吃完便離開，其實應該當時第一次感受到這樣，我不懂處理，我們都沒有此經驗或經歷，後來我們真的覺得不應該這樣做，應該真的主動溝通多點。

男事主透露被人電話滋擾，搞到他也不敢外出買食物，對事件感到後悔，承認自己錯在太衝動，

昨晚凌晨12時至4時，3、40個電話不斷致電來，今早9時又再致電來，我整晚都沒有睡，我沒有吃過東西，我是不敢外出買食物，不求甚麼，只求平息事件……

在輿論壓力下，男女事主公開認錯，但其行為過火，工作也受牽連，與男事主合作的髮型屋在Instagram專頁發聲明，因男事主的行為嚴重影響到其公司，決定不再向該髮型師提供場地租用。

至於女事主的首飾店，也因其Instagram遭網民洗版式留言，亦在限時動態表示已解僱有關員工，電話號碼也更改，呼籲顧客不用擔心！並強調如再有滋擾會採取法律行動。

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責任編緝：王明芳