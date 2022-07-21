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【3區污水陽性】深水埗宇晴軒及荃灣富麗花園等　當局派30萬快測包

社會 17:21 2022/07/21

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府今日（21日）表示，西貢、深水埗及荃灣 污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 

西貢區 — 東港城、頌明苑、富寧花園、樂頤居、裕明苑、和明苑、煜明苑及顯明苑

深水埗區 — 宇晴軒、昇悅居、泓景臺及元州邨

荃灣區 — 圓墩村、怡龍別墅、排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、名逸居、富麗花園、尚翠苑、東亞花園、荃灣花園、樂悠居、爵悅庭、立坊及石圍角邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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