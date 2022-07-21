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【香港金曲頒獎典禮】谷婭溦《倔強》奪「華語歌曲獎」　遺憾不在香港未能親領獎

娛樂 17:24 2022/07/21

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（左起）崔建邦、張仲恒、何重恩及李志剛於《Made in Hong Kong李志剛》揭曉「香港金曲華語歌曲獎」。

香港電台與TVB首度合辦的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》在今日（7月21日）頒發今屆「香港金曲華
語歌曲獎」。

TVB Music Group Limited 行政總裁張仲恒與《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》籌委會召集人何重恩，今日出席香港電台第二台《Made in Hong Kong 李志剛》節目，一同宣布由谷婭溦包辦作曲、填詞、主唱的《倔強》榮獲今屆「香港金曲華語歌曲獎」。

為第一時間向得獎歌手谷婭溦報上喜訊，李志剛與崔建邦於節目中即席邀請谷婭溦接受電話訪問。谷婭溦表示，十分高興能夠在無綫電視和香港電台首次合辦的頒獎禮中獲獎，可惜因身不在港，未能親身感受領獎時的現場氣氛。

因為谷婭溦在不港，只可透過電話分享獲獎喜悅。

自揭瘡疤唱出心聲

《倔強》一曲是描寫她入行以來，在香港發展的心路歷程，可算是自揭瘡疤的作品。

她希望藉此歌曲勉勵年輕人不要放棄夢想。今次自己一手包辦的歌曲獲得「華語歌曲獎」，將會令她更有信心地創作更多具自己特色和性格的作品。

「香港金曲華語歌曲獎」將連同其他12個獎項，於本周日（7月24日）舉行的頒獎典禮上正式頒發。

最新影片推介：曾業喬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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