【押後再訊】涉黎智英欺詐案　控方證人周達權押後10月底再訊

▲ 周達權(中)早前於黎智英涉欺詐案中，以控方證人身分作供。資料圖片

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，2人被控欺詐罪，案件早前開審時，已分拆另案處理的被告周達權，早前以控方證人身分出庭作供，周的案件今（21日）於區域法院提訊。法官指由於黎及黃所涉案件將於8月24日結案陳詞，遂將本案押後至10月27日再訊，以待該案件裁決後再處理。法官並批准周今毋須到庭應訊。

案件今提訊時，法官於庭上指，周較早前於黎及黃兩人的案件中擔任特赦證人，而該案排期於8月24日作結案陳詞，故將本案押後至10月27日再訊，以待黎、黃案件裁決後處理。由於周今有律師代表，法官酌情批准周今不用到庭應訊。

案中3名被告原為黎智英（74歲）、周達權（64歲）和黃偉強（60歲），同被控1項欺詐罪。控罪指，黎、黃連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。

黎另被控1項欺詐罪，指黎連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

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記者：梁錦麟