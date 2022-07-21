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【港區國安法】美國CECC促制裁律政司檢控人員　港府：任何卑劣行徑企圖施壓只會徒勞無功

政治 17:31 2022/07/21

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港府今日發聲明嚴厲譴責。（資料圖片）

美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）日前去信美國總統拜登，敦促他考慮對本港律政司檢控人員實施「制裁」。港府今日（21日）發聲明嚴厲譴責，並重申香港檢控人員嚴格按照行之已久的國際慣例履行職責，在作出檢控決定時，只會根據適用法律，以及可獲接納以充分支持提出法律程序的證據。

律政司司長林定國表示，以任何卑劣行徑企圖向我們的檢控人員施壓都只會徒勞無功。律政司會繼續團結一致，無畏無懼和不偏不倚地履行憲制職能。

港府發言人強調，香港是法治之地，有法必依，違法必究，沒有任何人凌駕於法律之上。案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。發言人指，維護國家安全顯然易見是屬於主權司法管轄區的內部事務，因此《港區國安法》在香港的實施不應受到任何形式的干預。美方政客橫蠻無理的霸凌行徑嚴重違反國際準則，同時粗暴地干涉香港事務和中國內政。

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記者：陳葆琳

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